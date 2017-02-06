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'Bu dünya bana dar geldi' deyip intihar etti

Bir kişi, "Bu Dünya bana dar geldi” notu bırakıp kendini iple tavana asarak intihar etti

'Bu dünya bana dar geldi' deyip intihar etti

Bir kişi, "Bu Dünya bana dar geldi” notu bırakıp kendini iple tavana asarak intihar etti

06 Şubat 2017 Pazartesi 20:38
'Bu dünya bana dar geldi' deyip intihar etti
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EDİNİLEN bilgiye göre, olay, Karaağaç Mahallesi Kuş Sokak üzerindeki bir apartmanın çatı katında meydana geldi. Çatı katına çıkan bir apartman sakini, Cafer İldokuz’u (21) ipe asılı halde buldu. Bunun üzerine hemen İldokuz’un babasına haber verildi. Baba ipi keserek oğlunu indirirken, komşuları da sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. Yerde ise “Hepinizden çok özür diliyorum. Beni affedin, hakkınızı helal edin. Bu dünya bana dar geldi sığamadım, ya ben dünyaya fazla geldim” notu bulundu. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Cafer İldokuz’un hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarmanın yaptığı incelemenin ardından genç adamın cesedi, otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Evli ve 2 çocuk babası olan İldokuz’un, uzun süre işsiz kaldığı ve yeni işe başladığı öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 

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Anahtar Kelimeler:
Dünya Bana Dar
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