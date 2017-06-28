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Bu düğünün damadı yok

Kırşehir’de yaşayan Gönül ve Recep Karaaslan çifti, en büyük hayali olan gelinliği giymek olan zihinsel engelli olan kızları Zeliha için düğün yaptı. Damadı olmayan düğüne katılan Kırşehir Valisi Necati Şentürk, Zeliha’ya altın taktı

Bu düğünün damadı yok

Kırşehir’de yaşayan Gönül ve Recep Karaaslan çifti, en büyük hayali olan gelinliği giymek olan zihinsel engelli olan kızları Zeliha için düğün yaptı. Damadı olmayan düğüne katılan Kırşehir Valisi Necati Şentürk, Zeliha’ya altın taktı

28 Haziran 2017 Çarşamba 18:20
Bu düğünün damadı yok
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ÇOCUKKEN merdivenden düşerek yaralanan ve geçirdiği rahatsızlık sonrasında zihinsel engelli olan Zeliha'nın en büyük hayalini gerçekleştiren anne Gönül ve baba Recep Karaaslan, kızları için düğün yaptı. Düğün hazırlığı sırasında Zeliha'nın kuaförde saçları yapıldı ve kınası yakıldı. Davetlilerin de katıldığı düğünde Zeliha gönlünce eğlendi. Zeliha'yı en mutlu gününde Kırşehir Valisi Necati Şentürk de yalnız bırakmadı.
Zeliha'ya altın takan Vali Necati Şentürk, "Zeliha kızımız da diğer gençler gibi sevinmek, gülmek, eğlenmek, mutlu olmak haklarına sahip. Kızımız zihinsel engelli olduğu için, en büyük arzusu olan gelinlik giyme hayalini ailesi sembolik olarak yerine getiriyor. Kuaförde saçları yapıldı, kınası yakıldı, çalgılar eşliğinde oyunlar oynandı, kısacası çok mutlu oldu. Bütün engelli çocuklarımıza sevgi ve şefkat göstermek gerekiyor. Zeliha’nın ve diğer bütün özel çocuklarımızın ebeveynlerinde olan sevgi, şefkat, sabır, fedakarlık diğer anne-babaların hiçbirinde yok. Engelli çocuklarımızın aileleri çocuklarıyla daha yakından ilgileniyor. Bugünkü düğünü hazırlayarak Zeliha’yı sevindiren herkese teşekkür ediyorum” dedi.
Kızlarının en büyük hayalini gerçekleştiren Gönül ve Recep Karaaslan çifti, en mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan yakınlarına ve davetlilere teşekkür etti.
 

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Son Güncelleme: 28.06.2017 18:21
Anahtar Kelimeler:
Recep KaraaslanZeliha
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