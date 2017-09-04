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Bu çekirdekleri otoyolda kurutuyorlar!

Bursa'nın İnegöl ilçesinden dünyanın dört bir yanına ihraç edilen ayçekirdekleri otoyolda kurutuluyor

Bu çekirdekleri otoyolda kurutuyorlar!

Bursa'nın İnegöl ilçesinden dünyanın dört bir yanına ihraç edilen ayçekirdekleri otoyolda kurutuluyor

04 Eylül 2017 Pazartesi 14:12
Bu çekirdekleri otoyolda kurutuyorlar!
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BURSA'NIN İnegöl ilçesinden dünyanın dört bir yanına ihraç edilen "İnegöl Alası" cinsi ayçekirdekleri otoyolda kurutuluyor. 15 gün boyunca kapalı kalan çekirdekle kaplı otoyol ürünlerin toplanmasının ardından yeniden trafiğe açılıyor. Tonlarca çekirdeği otoyola seren köylülerin ekmek kavgası 15 gün sürüyor.

İnegöl ilçesindeki Ahmet Türkel Çevre Yolu'nda bu günlerde farklı manzaralar yaşanıyor. Dünyaca ünlü İnegöl Alası olarak bilinen ayçekirdeğinin hasadının başlamasıyla birlikte üreticiler tonlarca çekirdeği 3 kilometrelik otoyola serip burada kurutuyor. Büyük bir çoğunluğu maden köyünden olan üreticiler yaşlı genç çoluk çocuk demeden güneş altında saatlerce bekleyip kuruyan çekirdekleri topluyor.

Kilosu 4 liradan tüccara sattıkları çekirdeklerin dünyanın birçok ülkesine ihraç edildiğini belirten 19 yaşındaki üniversite öğrencisi İlhami Uğur, 15 gün boyunca bu yolun tek şeridini kapatıp kurutma işlemini gerçekleştirdiklerini söyledi. İnegöl alası olarak çekirdeğin patentini aldıklarını belirten Uğur, "Çekirdek aslında Trakya bölgesi olarak bilinir ancak beyaz çekirdek en fazla İnegöl'de yetişiyor. Yolda kuruttuktan sonra hale götürüyoruz orada boşu dolusu ayrılıyor. Anlaşabilirsek kilosu 4 liradan veriyoruz" dedi.

Kırklareli Üniversitesi Tarih Bölümü 3. sınıf öğrencisi olan İlhami Uğur, tek hayalinin ileride iyi bir tarihçi olduğunu dile getirirken, yaz dönemlerinde ailesine yardım edip çekirdek işiyle uğraştığını anlattı. Çekirdeğin bu sene rekoltesinin düşük olduğunu belirten Uğur, fiyatların ona rağmen iyi olduğunu söyledi.

70 yaşındaki Fadime nine ise, "Doğdum doğalı bu işi yapıyorum. Köyde çekirdeği serip kurutacak yer yok, herkes yola serdiği için biz de seriyoruz" dedi.

41 yaşındaki Nurşen Uğur ise, "Tarlada ziyan olmasındansa burada kurutuyoruz. Zor oluyor, ama yapacak bir şey yok" diye konuştu.

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