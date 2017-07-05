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‘Bu adalet değil gaflet yürüyüşü’

CHP’nin yürüyüşünü eleştiren Başbakan Yıldırım, “Adaletin aranacağı yer yollar değil Meclis, mahkemelerdir. Bu tür siyasi fantezilerle milleti meşgul ediyorlar. Temeli millet olmayan bir yürüyüş, yolu da incitir, yolcuyu da incitir” dedi

‘Bu adalet değil gaflet yürüyüşü’

CHP’nin yürüyüşünü eleştiren Başbakan Yıldırım, “Adaletin aranacağı yer yollar değil Meclis, mahkemelerdir. Bu tür siyasi fantezilerle milleti meşgul ediyorlar. Temeli millet olmayan bir yürüyüş, yolu da incitir, yolcuyu da incitir” dedi

05 Temmuz 2017 Çarşamba 09:14
‘Bu adalet değil gaflet yürüyüşü’
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BAŞBAKAN Binali Yıldırım, dün TEM Kurtköy bağlantı yolu gişe sahasındaki Kuzey Marmara Otoyolu Paşaköy-TEM Kurtköy bağlantı yolunun açılış töreninde konuştu. Yıldırım, CHP’nin ‘Adalet Yürüyüşü’nü eleştirdi:

“Yolları böleriz ama Türkiye’yi böldürtmeyiz, bunu herkes bilsin. Yollar millete hizmet içindir. Temeli millet olmayan bir yürüyüş, yolu da incitir, yolcuyu da incitir. FETÖ’cülarin, bölücü terör örgütünün ayakta alkışladığı, yan yana yürüdüğü bu yürüyüşün adımları milletin adımları değildir. Bu nasıl adalet yürüyüşü? Bu adalet yürüyüşü değil bu bir gaflet yürüyüşüdür. Gaflet.”

‘Orayı da bir gör’

“Bu tür siyasi fantezilerle milleti meşgul ediyorlar. 19 gündür yürüyor. Bir bakıma bu yürüyüşün bir faydası oldu. O da;  yaptığımız yolların kalitesini öğrenme fırsatı oldu. Başka türlü anlayamazdı. Biraz zahmetli bir iş oldu ama benim ona tavsiyem İzmit’ten buraya gelirken, şurada Kurtköy sapağından bir de Yavuz Sultan Selim’e de gir, orayı da bir gör. Dört şerit gidiş, dört şerit geliş. Yol yürümeye devam edersen, ömrün biter bu yollar bitmez. Çünkü 20 bin kilometre yol yaptık. Daha 19 günde 400 kilometre oldu. Onun için gel bu sevdadan vazgeç. Adaletin aranacağı yer yollar değil Meclis, mahkemelerdir. Adalet herkese lazım.”

‘Yenikapı’ya niye geldin?’

“15 Temmuz’a ‘kontrolü darbe, tiyatro’ diyenler, gerçek darbe 20 Temmuz’da olmuştur diyenler, Yenikapı ruhunu anlamamış demektir. Eğer 20 Temmuz darbeyse, 7 Ağustos, o mahşeri topluluk nedir? Oraya niye geldin insana sorarlar. FETÖ’cüler ve bölücü terör örgütünün öyle veya böyle desteklemek anlamına gelen hiçbir şey milletin kabul edebileceği iş değildir. Milletin gönlüne ağır gelir.

Ağır vasıta trafiğine çözüm

Toplam uzunluğu 11,5 kilometre olan Paşaköy - TEM Kurtköy bağlantı yolunun açılmasıyla;

- Anadolu Otoyolu Kuzey Marmara Otoyoluna bağlanacak,

- İstanbul’u transit geçen özellikle ağır vasıta trafiği, Sultanbeyli - Kurtköy mevkiinden Kuzey Çevre Otoyolu’na doğrudan bağlanacak böylece zaman ve enerjiden tasarruf sağlayacak.

- Sabiha Gökçen Havalimanı ile yeni yapılan 3. Havalimanı ve mevcut Atatürk Havalimanı birbirine bağlanmış olacak.

‘Oradan ver elini Avrupa’

“Bazıları diyor ki; ‘Bu yollar çok pahalı.’ Kardeşim en pahalı hizmet olmayan hizmettir, yol olmazsa ne yapacaksın, nasıl yürüyecektin? Yolları yaptık, güzel güzel, tıpış tıpış yürüyorsun. Ya yol olmasaydı? Dağda, bayırda, ormanda kaybolup gidecektin, onun için yürürken yolları yapanlara da ‘Allah razı olsun’ de. Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün ayrıca üzerinden hızlı teren de geçecek. Bir ucu İzmit’e diğer ucu da karşı tarafta Edirne’ye giden Halkalı’daki hızlı terene bağlanacak. Kanal İstanbul’un üzerinden geçecek. Edirne hattına bağlanacak, oradan ver elini Avrupa. Yavuz Sultan Selim Köprüsü. Laf ediyorlar. Efendim pahalıymış, şuymuş, buymuş. Bunlar tabii hayatında bir iş yapmadıkları için, işleri güçleri yapılan şeylere çamur atmak.”

FETÖ’cü tiyatro!

“Bugünlerde FETÖ’cülerin davaları görülüyor. Mahkemelerde bile adeta tiyatro oynanıyor. Sanki bu işi hiç yapmamışlar, ne görmüşler ne de böyle bir hainliği yapmışlar. Bütün bunların akıl hocaları terörist başı diyor ki; ‘Önce reddedeceksiniz sonra tevil edeceksiniz daha da olmadı bize işkence yapıldı diyeceksiniz.’ ‘Yabancı mahkemeler size yardım edecek, sizi kurtaracak’ diye onları motive ediyorlar. Şunu bilmemiz lazım. Ne kadar ağır suçu işlerse işlesin savunma hakkı kutsaldır. Yarın bunlar, AİHM’e giderken şunu diyemeyecekler; ‘Bize savunma hakkı verilmedi.’ Söyleyecekleri, söylemedikleri ne varsa sabır edeceğiz, ondan sonra hukuk içerisinde adalet içerisinde hak etikleri cezayı en ağır şekilde alacaklar, kimsenin şüphesi olmasın. Tiyatro yapmaları ceza almalarına mani olamayacak.”

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Anahtar Kelimeler:
TEM KurtköyCHPKuzey Marmara
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