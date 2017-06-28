Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 28°
az bulutlu
GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL 2017 Referandum Seçim Sonuçları
BIST
100618
ALTIN
141.096
DOLAR
3.5125
STERLIN
4.5453
EURO
3.9956
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Dikkat! Gece yeme sendromu obeziteye yol açıyor
Dikkat! Gece yeme sendromu obeziteye...
Kalp ve tansiyon hastalarına şalgam suyu uyarısı
Kalp ve tansiyon hastalarına şalgam...
İğne olmaktan korkanlar için 'aşı bandı'
İğne olmaktan korkanlar için 'aşı...

BŞB'den evsiz vatandaşa yardım

Büyükşehir Belediyesi, naylon çadırda yaşam mücadelesi veren 84 yaşındaki Hüseyin Keklikçi'ye konteynır ev hediye etti

BŞB'den evsiz vatandaşa yardım

Büyükşehir Belediyesi, naylon çadırda yaşam mücadelesi veren 84 yaşındaki Hüseyin Keklikçi'ye konteynır ev hediye etti

28 Haziran 2017 Çarşamba 18:56
BŞB'den evsiz vatandaşa yardım
banner404

SOSYAL belediyecilik kapsamında Antalya'da 19 ilçede vatandaşların ihtiyaçlarına cevap veren Büyükşehir Belediyesi, yardıma muhtaç durumdaki evsiz vatandaşlara konteynır ev yardımında bulunuyor. Yazın sıcakta, kışın soğukta mağdur olan vatandaşlar başlarını sokacak sıcak bir yuvaya kavuşuyor. Kaş'ın Çavdır Mahallesi'nde, naylon kaplı derme çatma bir çadırda yaşam mücadelesi veren Hüseyin Keklikçi'ye Büyükşehir Belediyesi yardım elini uzattı.
BÜYÜK SEVİNÇ
Keklikçi'nin durumundan haberdar olan Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, hemen konteynır ev verilmesi talimatını verdi. Büyükşehir ekiplerinin inceleme ve hazırlık çalışmalarından sonra Keklikçi'ye konteynır ev hediye edildi. Büyükşehir Belediyesi Kaş Koordinatörü Musa Yücel, konteynır evi Hüseyin dede ve eşine teslim etti. İçinde oturma odası, mutfağı, tuvalet ve banyosu bulunan yeni evini görünce büyük mutluluk yaşayan Keklikçi, Başkan Türel'e teşekkür etti. 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Son Güncelleme: 28.06.2017 19:13
Anahtar Kelimeler:
Büyükşehir BelediyesiNaylonHüseyin Keklikçi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
13 günlük bebek açlıktan öldü
13 günlük bebek açlıktan öldü
Bu düğünün damadı yok
Bu düğünün damadı yok
Atalay Filiz'in raporu geldi: Cezai sorumluluğu tam
Atalay Filiz'in raporu geldi: Cezai sorumluluğu tam

banner452

banner418

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals