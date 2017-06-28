BŞB'den evsiz vatandaşa yardım

SOSYAL belediyecilik kapsamında Antalya'da 19 ilçede vatandaşların ihtiyaçlarına cevap veren Büyükşehir Belediyesi, yardıma muhtaç durumdaki evsiz vatandaşlara konteynır ev yardımında bulunuyor. Yazın sıcakta, kışın soğukta mağdur olan vatandaşlar başlarını sokacak sıcak bir yuvaya kavuşuyor. Kaş'ın Çavdır Mahallesi'nde, naylon kaplı derme çatma bir çadırda yaşam mücadelesi veren Hüseyin Keklikçi'ye Büyükşehir Belediyesi yardım elini uzattı.

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Keklikçi'nin durumundan haberdar olan Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, hemen konteynır ev verilmesi talimatını verdi. Büyükşehir ekiplerinin inceleme ve hazırlık çalışmalarından sonra Keklikçi'ye konteynır ev hediye edildi. Büyükşehir Belediyesi Kaş Koordinatörü Musa Yücel, konteynır evi Hüseyin dede ve eşine teslim etti. İçinde oturma odası, mutfağı, tuvalet ve banyosu bulunan yeni evini görünce büyük mutluluk yaşayan Keklikçi, Başkan Türel'e teşekkür etti.