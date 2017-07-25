BŞB Cikcilli Mezarlığı'nı inceledi

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney, Büyükşehir Sağlık İşleri Daire Başkanı Dr. Hatice Kayrakçı ile Cikcilli Mezarlığı'nın genişletilmesi ve altyapısının tamamlanması amacıyla yerinde incelemelerde bulundu. Öte yandan, 5-6 Ağustos'ta düzenlenecek geleneksel Çamlıca 13. Tokar Yaylası Şenliği'ne kendisini davet eden Çamlıcalılar Derneği Başkanı Şeref Arslan'ı makamında ağırlayan Güney, davetiye getiren Arslan'a teşekkür etti.

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