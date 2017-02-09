Bozdağ öngörülen tarihi verdi

TRT habere konuşan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın konuşmasında ön plana çıkan başlıklar

Cumhurbaşkanının KHK'larla halkı yöneteceği de abartılı bir çarpıtma. Cumhurbaşkanına meclisi fesetme yetkisi verilmiyor. Halkın gözüne baka baka yalan söyleniyor.

Cumhurbaşkanımızın bir tereddütü yok. Referandum tarihi 16 Nisan olarak görülüyor.

Referandum sürecinde AK Parti ve MHP'den fire olmaz. Bahçeli'nin son konuşması tarihi bir konuşmadır. Fire bekleyenlere en güzel cevap oldu.

CHP AYM'ye başvurabilir zaten alışkanlıkları böyle. Halka sorulacak bir konuda AYM'ye gitmek siyasi etiğe uymaz.

FETÖ elebaşısının iadesi ABD ile ilşkilerimizin en önemli gündem maddesidir.