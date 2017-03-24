Bozdağ'dan AP'ye kınama!

ADALET Bakanı Bekir Bozdağ, Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Daily Sabah gazetesine yönelik yasak kararına ilişkin, "AP Başkanı'nın bu kararı, AP'nin çirkin yüzünü göstermektedir. Bu çirkin yüzü kınıyorum. AP'yi basın, ifade hürriyetine saygıya davet ediyorum." ifadesini kullandı. Bozdağ, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan Daily Sabah'ın AP'de dağıtımının yasaklanmasına ilişkin açıklamada bulundu.

Daily Sabah gazetesinin Avrupa Parlamentosunda dağıtımının yasaklanmasının, basın ve ifade hürriyetinin ihlali olduğuna işaret eden Bozdağ, Türkiye'yi basın ve ifade hürriyeti konusunda haksız yere suçlayan AP'nin, Daily Sabah'ın haber ve yorumlarına tahammül göstermediğini belirtti.

Adalet Bakanı Bozdağ, şunları kaydetti: "AP Başkanın bu haksız kararı ve faşist uygulaması, basın ve ifade hürriyetinin katledilmesi ve AB değerlerinin yok edilmesidir. Avrupa'da basın ve ifade hürriyeti sadece Türkiye'ye iftira edenlere var ama Avrupa'yı, Avrupalıları eleştirenlere yok. Bu, çifte standarttır. AP Başkanının bu kararı, AP'nin çirkin yüzünü göstermektedir. Bu çirkin yüzü kınıyorum. AP'yi basın, ifade hürriyetine saygıya davet ediyorum."