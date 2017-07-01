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Boya fabrikasında korkutan yangın

Adana’da bir boya fabrikasında yangın çıktı. Gökyüzüne yükselen dumanlar 20 kilometre uzaklıktaki kent merkezinden de görüldü

Boya fabrikasında korkutan yangın

Adana’da bir boya fabrikasında yangın çıktı. Gökyüzüne yükselen dumanlar 20 kilometre uzaklıktaki kent merkezinden de görüldü

01 Temmuz 2017 Cumartesi 23:33
Boya fabrikasında korkutan yangın
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OLAY, saat 18.00 sıralarında D-400 karayolu Suluca mevkiinde bulunan boya fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, içerisinde yaklaşık 1 milyon TL değerinde boya bulunan fabrikada elektrik panosundan yangın çıktı. Yangın, daha sonra boyaların üstüne sıçrayınca fabrikada bulunan bütün boyalar bir anda tutuştu. Çevreden geçen vatandaşlar, yangını görünce durumu hemen Adana Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İtfaiye ile CAN-KUR ekipleri ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 2 saatlik müdahalenin ardından yangını kontrol altına aldı. Polis ekipleri ise bu sırada D-400 karayolunda trafiği tek şerite düşürdü.
Yangının büyüklüğünden dolayı ise gökyüzüne yükselen dumanlar 20 kilometre uzaklıktaki kent merkezinden de görüldü. Yangını öğrendikten sonra olay yerine gelen fabrika sahipleri Murat Firikçi ve Hayati Çipner, gözyaşlarına hakim olamadı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken fabrika kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor. 

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