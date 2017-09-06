Bonzai krizine giren gencin hali yürek burktu

BONZAİ içtikten sonra Büyükada şehir hatları vapuru içerisinde kendinden geçen gencin hali, görenlerin yüreğini burktu. Uyuşturucunun etkisi ile bilinçsiz hareketler sergileyen genci gören vapur görevlileri ve vatandaşlar polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bir süre sonra olay yerine Adalar’da görevli gece bekçileri ve Adalar Polisi geldi. Kullandığı maddenin etkisini yaşayan genç, emniyet ekipleri eşliğinde tedavisi yapılmak üzere ambulansa götürüldü.
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