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Bombanın imhası için 60 bin kişi tahliye edilecek

Selanik'te bir hafta önce bulunan bombanın etkisiz hale getirilmesi öncesi 60 bin kişi tahliye edilecek

Bombanın imhası için 60 bin kişi tahliye edilecek

Selanik'te bir hafta önce bulunan bombanın etkisiz hale getirilmesi öncesi 60 bin kişi tahliye edilecek

07 Şubat 2017 Salı 18:28
Bombanın imhası için 60 bin kişi tahliye edilecek
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BİR hafta önce Selanik’in Kordelio semtindeki bir gaz istasyonunun arazisinde, sırasında uçaktan atılan ancak patlamayan bir bomba bulunmuştu.

Benzin istasyonunda yapılan kazılar sırasında 5 m. derinlikte bulunan bombanın boyutları ilk değerlendirmede daha küçük sanıldığından iki kere uzaklaştırma girişimine geçildi, ancak beklenilenin iki misli olduğu anlaşılınca bütün önlemlerin alınması için çalışmalar durduruldu.

Kazı makinesinin 250 kilodan fazla olduğu tahmin edilen bombaya değmesine 4 mm kala durdurulması bir mucize gibi görünüyor. Yunanistan’da şimdiye kadar rastlanmayan böyle bir durumun olumlu sonuçlanması için uzaklaştırma ve imha girişiminin okulların ve iş yerlerinin kapalı olduğu Pazar gününe alınması kararlaştırıldı.
 
12 Şubat Pazar günü bombanın bulunduğu noktadan 2 kilometre çapında bulunan bölge boşaltılacak, hava gazı ve petrol dağıtımı durdurulacak, hastaneler ve ambulanslar seferber olacak. Devlet otobüsleriyle 50-60 bin kişinin aynı anda uzaklaştırılması ve güvenli devlet mekanlarında 4-5 saat boyunca beklemeleri için işlemler başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
BombaSelanikII. Dünya Savaşı
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