Bombalı saldırı sanığının tahliyesine itiraz

DAEŞ’IN , HDP’nin Diyarbakır mitingine yönelik saldırısına ilişkin davanın görüşülmesine, Ankara Batı Adliyesi 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Dünkü duruşmada sadece sanık Orhan Gönder hazır bulunurken, diğer sanıklar Mustafa Kılınç, Burhan Gök ve İsmail Korkmaz SEGBİS sistemiyle duruşmaya bağlandı.

Mahkeme başkanı, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü’nün, patlama öncesinde bombacı Orhan Gönder’in uzun süre sohbet ettiği mavi gömlekli kişinin kimliğinin tespit edilmediğine ilişkin yazı gönderdiğini bildirdi. Sanık Mustafa Kılınç’a, mağdur avukatlarından Kazım Bayraktar soru sormak istedi. Ancak Kılınç sadece mahkeme başkanının sorularına cevap vereceğini söyledi. Bunun üzerine avukat Bayraktar, sorularının olduğu kağıdı mahkeme başkanına verdi.

PİYON SÖZÜNE TEPKİ GÖSTERDİ

Kılınç, telefon kayıtlarının kendisine ait olmadığını belirterek, “Ses tapelerine kriminal inceleme talep ediyorum” dedi. Sınırdan getirilen kişiler için otel ayarladığı iddiasını da reddeden Kılınç, telefon görüşmelerine yönelik bütün suçlamaları reddederek, “yanlışlık olduğunu” iddia etti. Avukatların savunmalarının ardından mahkeme sanıkların son sözlerini aldı. Sanık bombacı Orhan Gönder, hiçbir örgütle ve bombalama olayıyla alakası olmadığın savundu. Sanık İsmail Korkmaz da avukatların kendilerine “piyon” demesine “Ben hiçbir şeyin piyonu değilim. Bana IŞİD’li diyemezsiniz. Bunu demeniz için delillerle ispatlamanız gerekir. Bana IŞİD’li demeyin” dedi. Sanık Burhan Gök, hiçbir örgütle alakası olmadığını ileri sürerek, tahliyesini istedi. Duruşma sonunda mahkeme heyeti Gönder, Korkmaz, Kılınç’ın tutukluluklarının devamına karar verirken, örgüt üyeliğiyle suçlanan Gök’ün tahliyesine karar verdi.

Tahliye edilen sanık Burhan Gök, Brüksel’deki havalimanı saldırısını düzenleyen İbrahim El Bakraoui’nin de arasında bulunduğu 5 kişi ile birlikte yakalanmıştı. Gaziantep’te bir parkta yakalanan 5 sanıktan İbrahim El Bakraoui, yurtdışı yasağı verilerek serbest bırakılmış olmasına rağmen sınır dışı edilmiş, ardından Belçika’nın Brüksel şehrine giderek havalimanında bombalı saldırı düzenlemişti.Sanık Gök’ün herhangi bir adli kontrol kararı verilmeden tahliye edilmesine katılan avukatları itiraz etti. İtiraz dilekçesinde, sanık hakkındaki delillerin henüz toplanmadığı savunularak, “Sanığın suç üstü halinde birlikte yakalandığı yabancı şahıslardan birisinin İbrahim el Bakaraoui olduğu tespit edilmiştir. Burhan Gök bu şahsı Gaziantep’te teslim alarak sınırdan geçirerek İŞİD'e ulaştırmak üzere iken suçüstü yakalanmıştır” denildi.