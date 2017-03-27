Bomba iddia! FETÖ, oralarda hala aktif

FETÖ'nün, Amerika'nın görmesi için bu yıl uyanış yılı olacağını söyleyen Amsterdam, “FETÖ, Amerika'da 26 eyalette suç faaliyetlerini sürdürüyor. FETÖ'nün kim olduğunu duygularla değil, yasal olmayan işlerini belgelerle ortaya koyarak, FETÖ'yü anlatacağız” dedi. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in, Kanada'nın Vancouver şehrine kaçmayı planlığına karşı duyumlar aldıklarını ifade eden Amsterdam, “Kanada hükümeti ile görüşmeler yaptık. Kanada'nın böyle bir durumda güçlü bir duruş sergileyeceğini düşünüyorum” diye konuştu.

HIRSIZLIK KİTAPLAŞACAK

Ohio, California ve Texas'taki FETÖ okullarına gelen şikayetlerin www.guleninvestigation.com internet sitesine girildiğinde bulanabileceğini belirten Amsterdam, “FETÖ'nün 26 eyalette bulunan okullarının aktivitelerini konu alan bir kitabı haziran ayında yayınlamayı planlıyoruz. Kitap İngilizce ve Türkçe olacak” dedi. Amsterdam, “Okullar, o okulların nasıl finanse edildiği ve yılda 100 milyon dolara erişen dolandırıcılık kitapta yer alacak. FETÖ'nün Amerika halkını nasıl soyduğu net şekilde ortaya konulacak” dedi.

FBI'DA BEŞ SORUŞTURMA

Amsterdam, “Gülen okullarının mağdurları ile görüşüyoruz. Okullardan cinsel taciz şikayetleri geliyor” diye konuştu. FETÖ okullarına son günlerde şikâyetlerin arttığını vurgulayan Amsterdam, şikayetlerin artmasından dolayı hükümetin çalışma başlattığını söyledi. Amsterdam, devam etmekte olan 5 FBI soruşturması bulunduğunu dile getirdi.