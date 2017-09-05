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Bolu’daki orman yangını tamamen kontrol altına alındı

Bolu’nun Göynük ilçesinde 2 gün önce başlayan orman yangını dün gece saatleri itibariyle kontrol altına alındı. Yangın bölgesinde soğutma çalışmaları devam ediyor

Bolu’daki orman yangını tamamen kontrol altına alındı

Bolu’nun Göynük ilçesinde 2 gün önce başlayan orman yangını dün gece saatleri itibariyle kontrol altına alındı. Yangın bölgesinde soğutma çalışmaları devam ediyor

05 Eylül 2017 Salı 12:23
Bolu’daki orman yangını tamamen kontrol altına alındı
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BOLU'NUN Göynük ilçesi İbrahimözü köyü Safranlar Mahallesi Doğanderesi mevkisinde 2 gün önce yol kenarında bulunan otlara atılan izmaritle başlayan orman yangını dün gece itibariyle kontrol altına alındı. Ormanlık alanda 3 farklı bölgeye yayılan ve yapılan çalışmalar sonucu 2 bölgede kontrol altına alınan orman yangını, dün öğle saatlerinde rüzgarın şiddetini artırmasıyla tekrar başlamıştı. Bölgeye sevk edilen yangın söndürme helikopterleri ve itfaiye araçları ile yangın söndürme çalışmaları gece geç saatlere kadar devam etti.
Bölgede incelemelerde bulunan Bolu Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, yangının gece saat 23.00 sıralarında tamamen kontrol altına alındığını ve yangın sahasının tamamen kontrol altına alındığını belirterek, “Şu an hala soğutma çalışmalarımız sürüyor. Tütmeyen duman kalana kadar sahayı korumaya devam edeceğiz. Yangını etkilendiği alan olarak henüz tespitlerimiz devam ediyor ancak tahminlerimize göre yaklaşık 100 hektar civarında bir alan yangından etkilendi. Bu rakam yapılacak olan son ölçümlerde değişebilir” dedi.

“Yangının olduğu alan tekrar ağaçlandırılacak”

Gelecek yıl Mart ayında yangının olduğu sahanın tekrar ağaçlandırılmış olacağını ifade eden Keskin, “Yangın söndürme çalışmalarına Eskişehir, Balıkesir, İstanbul, Ankara, Zonguldak, Sakarya, Bilecik illerinden ekipler geldi. 220 tane itfaiye ekibi var, 33 arazözümüz var, 14 tane büyük su tankerimiz var. Köylüler de yangının söndürülmesinde bize çok yardımcı oldular. Allah’a şükür şuanda durum iyi. Bundan sonra hemen hasar tespit çalışmanın yapılması ve sahanın boşaltılarak hemen akabinde de sonbahara girerken toprak işlemesi ve ilkbaharda da dikimini tamamlamış olacağız. Yani gelecek yıl Mart ayında bu sahanın tamamını ağaçlandırmış olarak göreceğiz” diye konuştu.

Keskin, yangın bölgesine yakın alanlarda mahallelerin boşaltıldığına dair çıkan haberlerle ilgili de bir yanlış anlaşılma olduğunu ve dumanların çoğaldığı anda boşaltma işlemi yapmayı sadece düşündüklerini ancak boşaltma işlemi yapılmadığını belirtti. 

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BoluOrman YangınıYangınKontrolSoğutma
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