Bogdanovic kararını verdi

SIRP basınında yer alan haberlere göre, Bogdanovic, Sacramento Kings ile 3 yıl için 30 milyon dolarlık bir kontrat üzerinde anlaştı. 24 yaşındaki başarılı oyuncunun kısa süre içinde Amerika Birleşik Devletleri’ne gideceği ve sözleşmeye imza atacağı kaydedildi.
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