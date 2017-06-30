‘Blogger’ anneye şok suçlamalar!

SOSYAL medyada 200 bine yakın takipçisi olan ve neredeyse her gün iki çocuğunun fotoğraflarını paylaşan ünlü anne Bloggerlardan Nihan Kayalıoğlu’na eşi Savaş İçten boşanma davası açtı. İstanbul Beykoz Aile Mahkemesi’ne başvuran İçten, eşiyle şiddetli geçimsizlik yaşadığını belirterek boşanmayı talep etti. Çocuklarının velayetinin de kendisine verilmesini isteyen baba, “Eşim çocuklarımız Can Ali ve Lila’nın fotoğraf ve videolarını sosyal medya hesabında kamuya sunarak istismara davetiye çıkarmaktadır. Ayrıca kendisine ün kazandırmak için de çocuklarımı katıldığı TV programlarına da çıkarması kabul edilemez” diye açıkladı. Baba aynı zamanda, Kayalıoğlu’nun çocuklarının fotoğraflarını kullanarak kendi tanınırlılığını ve takipçi sayısını artırdığını söyledi.

Fotoğraf yasağı geldi

Boşanma davası sürerken mahkeme aldığı ara kararda çocukların velayetinin dava bitene kadar babaya bırakılmasına karar verdi. Ayrıca babanın çocuklarına ait fotoğrafların anne tarafından sosyal medyada paylaşılmama talebini de haklı bulan mahkeme Kayalıoğlu’nun o fotoğrafları sosyal medyada paylaşmasına yasak getirdi. Anneye çocuklarını görmesine ise hafta sonu için izin verildi. Uzmanlar bu kararın emsal niteliğinde olduğunu belirtti.

‘Pedofili denilen iğrençlik varken’

Nihan Kayalıoğlu’nun çocuklarının fotoğrafını paylaşması sosyal medyadaki kullanıcılar tarafından sık sık eleştirilere neden olmuştu. Fotoğraflara şu yorumlar yapılmıştı:

KOLAY YOLDAN PARA: Kolay yoldan para ve takipçi kazanmak için kendi çocuklarının mahremlerini bu kadar ortaya döken insanlara tahammül edemiyorum artık. Eleştiriye açık olduğunu düşünmediğim, çocuklarının her anını her saniyesini Instagramda paylaşan, Reklam için çocuklarını kullanmaktan çekinmeyen samimiyetsiz kadın.

KÜÇÜK ÇOCUK RUJ SÜRÜYOR: Bir paylaşımında da küçücük çocuğun eline vermiş ruju, çocuk kırmızı bir ruj sürüyor ve şahıs videoya çekiyor.



FÜTURSUZCA PAYLAŞIYOR: Pedofili diye bir iğrençlik varken çocuklarını bu kadar fütursuzca paylaşması beni rahatsız ediyor.

HER ŞEY REKLAM İÇİN: Küçücük kızı genç kız gibi giydirmesi falan hiç de ilgimi çekmemişti. Herkesin Instagram hesabı kendine diyebilirsiniz tamam ama hesabınız herkese açıksa ve de hesabınıza takipçi gelsin diye reklam veriyorsanız bu biraz amacınızın kişisel arşiv için değil de başka bir şey olduğunu düşündürüyor bana. Biri bu kadını pedofili diye bir şeyin olduğu konusunda uyarmalı.

CEP TELEFONU TÜM GÜN AĞZINDA: Dünyalar güzeli 2 çocuğa sahip blogger (Allah nazarlardan saklasın ve ailesine bağışlasın) fakat ne yazık ki cep telefonu, özellikle küçük kızının tüm gün ağzının içinde.

Nasıl para kazanıyorlar?

Sosyal medya fenomenleri ve yüksek sayıda takipçisi bulunan bloggerlar paylaşımları kazanç kapısına çevirmiş durumda. Çok takipçisi bulunan fenomenler anlaştıkları firmaların organizasyonlarına katılıp yapacakları paylaşımlar için ciddi ücretler talep ediyor. Örneğin bilinen bir Instagram fenomeni, ünlü bir Otomobil firmasından aldığı araçla Türkiye’yi dolaşarak paylaşımlar yapıyor. Tanınan birçok blogger ise yaptıkları tatilleri, kıyafetlerini hatta çocuklarına hediye ettikleri ürünleri bile bedavaya getiriyor. Bunun için tek yapmaları gereken şey ise firmayı ya da ürünü yaptıkları paylaşımda etiketlemek.

Maliye harekete geçti

Hürriyet gazetesi Okur Temsilcisi Faruk Bildirici, Instagram hesaplarını incelediği Ayşe Arman ve Sibel Arna’yı ‘reklam yapmak’la suçlamıştı. Maliye Bakanlığı da bir süredir sosyal medyadaki reklamlardan para kazanan fenomenlerden vergi almak için çalışıyor. Stopaj kesintisi şeklinde alınacak verginin yüzde 15 düzeyinde olması bekleniyor.

Ünlülerin de ekmek kapısı!

TwItter, Instagram ve Facebook fenomenleri, ürün tanıtarak veya satış yaparak çok büyük kazançlar sağlayabiliyor. Bazı bloggerlar tek bir paylaşımdan on binlerce dolar alıyor. Bilinirliğine göre tanıtım tarifesi değişirken, takipçi sayısı fazla olanın paylaşım ücreti de yüksek oluyor. Bu konuda ABD ve Avrupa’daki ünlüler başı çekiyor. 100 milyon takipçisi olan Beyonce’un tek paylaşımı 1 milyon dolar. Onu Jenner kardeşler izliyor. Kendall’ın 79 milyon takipçisi var. Tek paylaşımı için 125 ile 300 bin dolar.

Twitter, Instagram gibi çok popüler sosyal paylaşım sitelerinde beğeni ve paylaşımlarına astronomik rakamlar teklif edilse de bunları para çevirmeyen ünlüler de yok değil. Örneğin; Tarkan, Cem Yılmaz, Kıvanç Tatlıtuğ paylaşımlarına para almıyor.

İşte yerli tarife

İşte ünlü isimlerin paylaşımları karşılığında aldıkları iddia edilen tutarlar:

- Demet Akalın 20 bin TL

- Ivana Sert 10 bin TL

- Eda Taşpınar 10 bin TL

- Özge Ulusoy 8 bin TL

- Burcu Esmersoy 8 bin TL