‘Bize taş atılsa gül kabul edin’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ‘Adalet Yürüyüşü’nün 19’uncu gününde Kocaeli’nin Kartepe ilçesinin Eşme Mahallesi’ndeki kamp alanında açıklamada bulundu. Mazlumun yanında olmanın kendilerinin temel felsefesi olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, provokasyonlara karşı uyararak şunları söyledi:

‘Bazı duyumlar geliyor’

“Bir düzen düşünün, suçlayan kişi kendileri, yargılayan kişi yine kendileri, mahkum eden kişi yine kendileri. Yani suçlamayı yapan, yargılayan ve mahkum eden kişi yine aynı kişi ve buna adalet deniyor. Bu adalet değildir. Böyle bir adalet olmaz. Eğer yargıcın önünde giydiği cübbede ilik ve düğme yoksa her türlü baskıya direndiği içindir. Adalet konusunda söz verdiği içindir, adaletli davranacağı içindir. Bu nedenle biz adalet yürüyüşümüze aynı kararlılıkla devam ediyoruz. Bu süre içinde özellikle İstanbul’a yaklaşırken provokasyonlardan dolayı bazı duyumlar geliyor. Provokasyonlar olacaktır diye bazı duyumlar geliyor, arkadaşlarımdan özellikle istiraham ediyorum, hangi görüşten olursa olsun, hangi yaştan olursa olsun, provokasyon olayıyla karşılaştığınızda lütfen ama lütfen sadece alkışlayın. Küfürler edildi, taşlar atıldı, gübreler döküldü ne yaparlarsa yapsınlar, çünkü biz bir ideal için yürüyoruz, biz bir dava için yürüyoruz, biz bir huzur için yürüyoruz, biz adalet için yürüyoruz. Dolayısıyla bize taş da atılsa, onu gül olarak kabul edin, bize küfür de edilse onu iyi bir şey kabul edin. Ne söylenirse söylensin idealimiz için, çocuklarımız için geleceğimiz için ve tabii ki adalet için yürüyeceğiz.”

Gözleri bağlı yürüdüler

Havanın sabah saatlerinde serin olması yürüyüşe katılanları sevindirdi. Sabah saatlerinde yürüyüşün başlamasıyla birlikte yoğun katılım nedeniyle D-100 Karayolu durma noktasına geldi. Kılıçdaroğlu yürüyüş sırasında çevrede bulunanları selamlarken, sık sık su ve portakal suyu içti. Bazı CHP milletvekilleri adaleti simgeleyen ‘Themis’ heykelinde olduğu gibi gözlerini bantla kapatarak yürüdü.

Adalet Yürüyüşü’nde Kartepe Uzunçiflik’te mola verilirken, Kılıçdaroğlu, içerisine masaların konulduğu çadırda Parti Meclisi toplantısını yaptı. Kılıçdaroğlu, ‘Adalet Yürüyüşü’ sırasında 2 MYK, 1 grup ve bugün ise Parti Meclisi toplantısı yaptı.

Tekin Bingöl taburcu edildi

Önceki gün yürüyüş sırasında düşen CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl geceyi İzmit’teki özel hastanede geçirdi. Kalbine stent takıldığı, iki kere operasyon geçirdiği belirlenen Bingöl’ün yürüyüş nedeniyle bitkin düştüğü belirlenerek, serum bağlandı. Tedavisinin ardından dün sabah taburcu edilen Bingöl istirahata çekildi.