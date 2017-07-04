Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 31°
açık
GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL 2017 Referandum Seçim Sonuçları
BIST
100522
ALTIN
139.584
DOLAR
3.5558
STERLIN
4.6050
EURO
4.0390
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Tatil hastalıklarından korunmak için 10 öneri
Tatil hastalıklarından korunmak için 10...
'Erkekler en çok meme küçültme ameliyatı yaptırıyor'
'Erkekler en çok meme küçültme...
Karpuz kışa nasıl saklanır?
Karpuz kışa nasıl saklanır?

‘Bize taş atılsa gül kabul edin’

Provokasyonlara sadece alkışla karşılık verilmesini isteyen CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Ne yaparlarsa yapsınlar, çünkü biz bir ideal için yürüyoruz, biz bir dava için yürüyoruz, huzur için yürüyoruz” dedi

‘Bize taş atılsa gül kabul edin’

Provokasyonlara sadece alkışla karşılık verilmesini isteyen CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Ne yaparlarsa yapsınlar, çünkü biz bir ideal için yürüyoruz, biz bir dava için yürüyoruz, huzur için yürüyoruz” dedi

04 Temmuz 2017 Salı 09:11
‘Bize taş atılsa gül kabul edin’
banner404

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ‘Adalet Yürüyüşü’nün 19’uncu gününde Kocaeli’nin Kartepe ilçesinin Eşme Mahallesi’ndeki kamp alanında açıklamada bulundu. Mazlumun yanında olmanın kendilerinin temel felsefesi olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, provokasyonlara karşı uyararak şunları söyledi:
‘Bazı duyumlar geliyor’
“Bir düzen düşünün, suçlayan kişi kendileri, yargılayan kişi yine kendileri, mahkum eden kişi yine kendileri. Yani suçlamayı yapan, yargılayan ve mahkum eden kişi yine aynı kişi ve buna adalet deniyor. Bu adalet değildir. Böyle bir adalet olmaz. Eğer yargıcın önünde giydiği cübbede ilik ve düğme yoksa her türlü baskıya direndiği içindir. Adalet konusunda söz verdiği içindir, adaletli davranacağı içindir. Bu nedenle biz adalet yürüyüşümüze aynı kararlılıkla devam ediyoruz. Bu süre içinde özellikle İstanbul’a yaklaşırken provokasyonlardan dolayı bazı duyumlar geliyor. Provokasyonlar olacaktır diye bazı duyumlar geliyor, arkadaşlarımdan özellikle istiraham ediyorum, hangi görüşten olursa olsun, hangi yaştan olursa olsun, provokasyon olayıyla karşılaştığınızda lütfen ama lütfen sadece alkışlayın. Küfürler edildi, taşlar atıldı, gübreler döküldü ne yaparlarsa yapsınlar, çünkü biz bir ideal için yürüyoruz, biz bir dava için yürüyoruz, biz bir huzur için yürüyoruz, biz adalet için yürüyoruz. Dolayısıyla bize taş da atılsa, onu gül olarak kabul edin, bize küfür de edilse onu iyi bir şey kabul edin. Ne söylenirse söylensin idealimiz için, çocuklarımız için geleceğimiz için ve tabii ki adalet için yürüyeceğiz.”
Gözleri bağlı yürüdüler
Havanın sabah saatlerinde serin olması yürüyüşe katılanları sevindirdi. Sabah saatlerinde yürüyüşün başlamasıyla birlikte yoğun katılım nedeniyle D-100 Karayolu durma noktasına geldi. Kılıçdaroğlu yürüyüş sırasında çevrede bulunanları selamlarken, sık sık su ve portakal suyu içti. Bazı CHP milletvekilleri adaleti simgeleyen ‘Themis’ heykelinde olduğu gibi gözlerini bantla kapatarak yürüdü.

Adalet Yürüyüşü’nde Kartepe Uzunçiflik’te mola verilirken, Kılıçdaroğlu, içerisine masaların konulduğu çadırda Parti Meclisi toplantısını yaptı. Kılıçdaroğlu, ‘Adalet Yürüyüşü’ sırasında 2 MYK, 1 grup ve bugün ise Parti Meclisi toplantısı yaptı.
Tekin Bingöl taburcu edildi
Önceki gün yürüyüş sırasında düşen CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl geceyi İzmit’teki özel hastanede geçirdi. Kalbine stent takıldığı, iki kere operasyon geçirdiği belirlenen Bingöl’ün yürüyüş nedeniyle bitkin düştüğü belirlenerek, serum bağlandı. Tedavisinin ardından dün sabah taburcu edilen Bingöl istirahata çekildi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
ProvokasyonCHPAdalet Yürüyüşü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ankara Üniversitesi'ne FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
Ankara Üniversitesi'ne FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
Terör operasyonu: 30 gözaltı
Terör operasyonu: 30 gözaltı
Türkiye'nin hamlesi korkuttu! Yasak bölge ilan ettiler...
Türkiye'nin hamlesi korkuttu! Yasak bölge ilan ettiler...

banner452

banner418

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals