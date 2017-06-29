Bisiklete binerken feci ölüm

KAZA , saat 22.00 sıralarında Kesikbaş Mevkii’nde meydana geldi. Bisikleti ile gezintiye çıkan Zafer İnceoğlan, Balım Sultan Caddesi’ne döndüğü sırada bilinmeyen bir nedenle dengesini yitirince düştü.İnceoğlan, bu sırada yanından geçen Halit A. yönetimindeki 35 T 0103 plakalı kamyonun altında kaldı.Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri minik Zafer’i ambulansla Tire Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.ÿTedavi altınaÿalınan talihsiz çocuk yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tire Dört Eylül Okulu 5’inci sınıf öğrencisi Zafer İnceoğlan’ınÿölümünü duyan yakınları hastaneye gelerek gözyaşlarına boğuldu.Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.