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Birol Erdem'in eşi serbest bırakıldı

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Başbakanlık Başmüşaviri ve eski Adalet Bakanlığı Müsteşarı Birol Erdem'in eşi Gülümser Erdem, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Birol Erdem'in eşi serbest bırakıldı

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Başbakanlık Başmüşaviri ve eski Adalet Bakanlığı Müsteşarı Birol Erdem'in eşi Gülümser Erdem, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

30 Haziran 2017 Cuma 14:16
Birol Erdem'in eşi serbest bırakıldı
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AVUKATLARININ tutukluluğa itiraz başvurusunu değerlendiren Ankara 3.  Sulh Ceza Hakimi Yunus Süer, "üzerine yüklenen suçun niteliği, mevcut delil  durumu, delillerin karartılma durumunun olmaması" gerekçesiyle Erdem'in  tahliyesine karar verdi.
 
Erdem'e adli kontrol şartı getirilerek, yurt dışına çıkması  yasaklandı, haftada bir gün karakola imza vermesi zorunlu tutuldu.
 
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturması  kapsamında Gülümser Erdem ve eşi Birol Erdem gözaltına alınmıştı.
 
Birol Erdem, tutukluma talebiyle sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe  serbest bırakılırken, Gülümser Erdem, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve  "dolandırıcılık" suçlarından 17 Haziran'da tutuklanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Birol ErdemFetullahçı Terör ÖrgütüFetö
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