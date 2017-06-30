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Bir kadının etek altı fotoğrafını çekince... Polis öfkeli kalabalığın elinden zor aldı

SİNOP’ta iddiaya göre, mağazada bir kadının eteğinin altından cep telefonuyla fotoğrafını çeken kişi, fark edilince linç edilmek istendi. İhbar üzerine gelen polis, şüpheliyi güçlükle öfkeli kalabalığın elinden kurtararak gözaltına alındı

Bir kadının etek altı fotoğrafını çekince... Polis öfkeli kalabalığın elinden zor aldı

SİNOP’ta iddiaya göre, mağazada bir kadının eteğinin altından cep telefonuyla fotoğrafını çeken kişi, fark edilince linç edilmek istendi. İhbar üzerine gelen polis, şüpheliyi güçlükle öfkeli kalabalığın elinden kurtararak gözaltına alındı

30 Haziran 2017 Cuma 08:21
Bir kadının etek altı fotoğrafını çekince... Polis öfkeli kalabalığın elinden zor aldı
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OLAY , Sinop’un Sakarya İlçesi’nde meydana geldi. Mağazada alışveriş yapan bir kadının eteğinin altından cep telefonuyla fotoğraf çektiği iddia edilen bir kişi, mağazadaki vatandaşlar tarafından fark edildi. Kimliği belirsiz kişi, vatandaşlar tarafından tekme tokat dövülerek linç edilmek istendi. İhbar üzerine bölgeye gelen polisin güçlükle öfkeli kalabalığın elinden kurtardığı zanlı gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
SinopTacizLinç Girişimi
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