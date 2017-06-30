Bir kadının etek altı fotoğrafını çekince... Polis öfkeli kalabalığın elinden zor aldı

OLAY , Sinop ’un Sakarya İlçesi’nde meydana geldi. Mağazada alışveriş yapan bir kadının eteğinin altından cep telefonuyla fotoğraf çektiği iddia edilen bir kişi, mağazadaki vatandaşlar tarafından fark edildi. Kimliği belirsiz kişi, vatandaşlar tarafından tekme tokat dövülerek linç edilmek istendi. İhbar üzerine bölgeye gelen polisin güçlükle öfkeli kalabalığın elinden kurtardığı zanlı gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.