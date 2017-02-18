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Bir iyi bir de kötü haber

Çevre Bakanı Özhaseki, İstanbul’da beklenen depremin 7’nin üzerinde olacağını açıkladı. Prof. Çiftçi ise “Sarsıntının önceden belirlenmesi an meselesi” dedi

Bir iyi bir de kötü haber

Çevre Bakanı Özhaseki, İstanbul’da beklenen depremin 7’nin üzerinde olacağını açıkladı. Prof. Çiftçi ise “Sarsıntının önceden belirlenmesi an meselesi” dedi

18 Şubat 2017 Cumartesi 22:58
Bir iyi bir de kötü haber
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KAYSERİ'DE düzenlenen ‘Yerel Medya Buluşması’na katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Türkiye topraklarının yüzde 42’sinin deprem kuşağında bulunduğuna dikkati çekti. Özhaseki, bugüne kadar ülkemizde 81 bin 637 kişinin depremlerde can verdiğini anlattı. Depremlere hazırlığın önemini anlatan Özhaseki, “İstanbul da korkunç bir manzara bizi bekliyor. Bu deprem 7’ni üzerinde olacak. Ama hazırlıklı olursak Japonlar gibi ninni dinler uyuruz” dedi. Depremlerle ilgili iyi haber ise Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknoloji Enstitüsü Başkanı Prof. Günay Çifçi’den geldi. Çifçi, “Nasıl hava tahmin raporlarından günün hava durumu tahmin ediliyorsa, depremlerin hangi alanda oluşabileceği konusunda da çalışmalar sürüyor. Aktif fayların saptanması, gaz çıkışlarının olup olmadığına yönelik çalışmala son aşamada” dedi.

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Çevre Bakanı ÖzhasekiİstanbulBeklenen DepremÇEVRE Ve Şehircilik Bakanı Mehmet ÖzhasekiTürkiye
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