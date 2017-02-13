Bir haftada 807 kez sarsıntı! Bilanço ağır oldu

BÖLGEDE yapılan hasar tespit çalışmalarına göre Ayvacık İlçesi Yukarıköy Köyü başta olmak üzere toplam 24 yerleşim biriminde, 480 ağır-yıkık hasarlı konut, 392 az hasarlı konut, 1 ağır hasarlı kaplıca, 6 ağır hasarlı cami,75 ağır hasarlı ahır-dam olmak üzere toplam 1008 yapıda hasar tespit edildi. Ön hasar tespit çalışmaları tamamlanan 895 adet konutta İl Defterdarlığınca zarar bedelinin tespit çalışmaları tamamlandı. 06 Şubatta meydana gelen depremde yaralanan 8 kişiden 7'si taburcu edildi, 1'inin tedavisine devam ediliyor. İlk depremin ardından meydana gelen artçı sarsıntılarda herhangi bir yaralanma vakası olmadı.

Tarım İl Müdürlüğü'nce yapılan tespitlerde 18 küçükbaş, 1 büyükbaş hayvanın telef olduğu tespit edildi.

500 ADET KONTEYNER BÖLGEYE İNTİKAL ETTİRİLDİ

İyileştirme çalışmaları kapsamında, AFAD Başkanlığı ve Kızılay'dan 478 çadır, 3972 battaniye, 2000 yatak, 500 katalitik soba, 5 şapkalı soba ve 500 aile mutfak seti ve 8 adet seyyar tuvalet bölgeye ulaştı. Ayrıca, AFAD Başkanlığından 500 adet yaşam konteyneri bölgeye intikal ettirildi. Bu konteynırların kurulumları tamamlanma aşamasında. Kurulumları tamamlanan konteynerlere yerleştirme işlemleri devam ediyor. Bölgede depremden etkilenen muhtelif köylerde kurulacak Konteyner sayısının 700'e çıkarılması planlanıyor. Köylerdeki konteyner altyapısının hazırlanması ve kurulumu için çeşitli kurumlardan 15 kamyon, 6 kepçe, 2 dozer, 4 greyder, 6 vinç ve 2 silindir görevlendirildi.

500 BİN TL TAHSİS EDİLDİ

Başbakanlık AFAD Başkanlığından depremden etkilenen vatandaşların ilk ve acil ihtiyaçlarının karşılamak üzere 500 bin TL ödenek tahsis edilerek bu ödeneğin harcama yetkisi Ayvacık İlçe Kaymakamlığına verildi. Ayrıca, afet bölgesinde bulunan köylerdeki hasarın artçı sarsıntılarla artması ve etkilenenlerin ilave ihtiyaçları göz önünde bulundurularak 1 milyon 500 bin TL ilave acil yardım ödeneği talep edildi.

KAYNAK İSRAFI OLUŞMAMASI İSTENİYOR

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünce, vatandaşların acil ihtiyaçlarının karşılanması için ilk etapta 1 milyon 50 bin TL ödenek tahsis edildi. Vatandaşların Ayni / Nakdi ihtiyaçlarının tespit ve temini Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı koordinasyonunda 9 ekip ile yürütülüyor. Bölgeye yardım ulaştırmak isteyen vatandaş ve kurumların yardımların yerinde kullanımı ve kaynak israfı oluşmaması açısından Ayvacık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile önceden irtibat kurması isteniyor.

ÜCRETSİZ WİFİ İNTERNET HATTI KURULDU

Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından konteyner yerleştirilen alanlarda aydınlatma ve elektrik tesisatı büyük oranda tamamlandı. Afete uğrayan köylerdeki tüm elektrik altyapısı gözden geçirildi. Bilgi Teknolojileri Kurumu Bölge Müdürlüğü'nden 8 adet Mobil GSM Baz İstasyonu Çanakkale'ye geldi. 4 adet mobil GSM Baz istasyonunun deprem bölgesinde kurulumu tamamlandı. Diğer 4 adet mobil GSM Baz İstasyonu kendi merkezlerinde hazır halde bekletiliyor. Ayrıca Yukariköy konteyner kentine 2 ankesörlü telefon ile Yukarıköy ve Tuzla'da ücretsiz Wifi İnternet hattı kuruldu.

14 ARAÇLA TÜM ÇALIŞMALAR KOORDİNE EDİLİYOR

Kızılay tarafından, 28 personelle 14 köye 4 bin kişilik kahvaltı, öğlen yemeği ve akşam yemeği 1 sabit, 1 mobil araçla dağıtımı gerçekleştiriliyor. Ayrıca gün içerisinde sıcak çay ve çorba servisi de yapılıyor. AFAD Başkanlığınca biri koordinasyon tırı olmak üzere 14 araçla tüm çalışmalar koordine ediliyor. Depremden etkilenen bölgede acil ihtiyaçların karşılanması için toplam 485 adet personel görev yapıyor.