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30 Haziran 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
30 Haziran Günlük Burç Yorumu

Bir haftada 60 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari, Şırnak, Diyarbakır, Bingöl, Elazığ ve Siirt'te son bir haftada düzenlenen operasyonlarda biri sözde lider kadroda bulunan 60 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi

Bir haftada 60 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari, Şırnak, Diyarbakır, Bingöl, Elazığ ve Siirt'te son bir haftada düzenlenen operasyonlarda biri sözde lider kadroda bulunan 60 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi

30 Haziran 2017 Cuma 09:42
Bir haftada 60 terörist etkisiz hale getirildi
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GENELKURMAY Başkanlığından yapılan haftalık bilgilendirmede, yurt  içinde bölücü terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen mücadele ile Fırat Kalkanı  harekat bölgesinde güvenliğin sağlanması ve bölgede terör nedeniyle göç eden  halkın geri dönüşüne destek kapsamındaki faaliyetlere ilişkin bilgi verildi.
 
Buna göre, bölücü terör örgütünün sürekli barınma alanı ve yurt içine  geçiş güzergahı olarak kullanması nedeniyle büyük öneme sahip olan, özellikle  Hakkari, Şırnak, Diyarbakır ve Siirt bölgelerini teröristlerden temizlemek ve  gelecek döneme yönelik hazırlıklarını kısıtlamak amacıyla başlatılan operasyonlar  aralıksız sürüyor.
 
Bu kapsamda, 22-29 Haziran tarihlerinde, Şırnak Beytüşşebap  Bestler-Dereler, Cudi Dağı, Hakkari Yüksekova ile Çukurca, Diyarbakır Lice,  Bingöl Genç, Elazığ Arıcak ve Siirt Pervari bölgelerinde gerçekleştirilen  operasyonlarda, biri örgütün lider kadrosunda yer alan sözde Botan Herekol  cephesi Herekol alanı sorumlusu İran uyruklu Sinan Rojhilat kod adlı Behnam  Sadiki yaralı olmak üzere 60 terörist etkisiz hale getirildi.
 
Operasyonlarda 4 makineli tüfek, 24 piyade tüfeği, üç roketatar, bir  keskin nişancı tüfeği, bir av tüfeği, üç tabanca ve 50 el bombası ele geçirildi,  17 el yapımı patlayıcı imha edildi. Ayrıca, bir kilogram C-4 patlayıcı, bir havan  mühimmatı, 10 tüp, 638 roketatar mühimmatı, 634 roketatar sevk fişeği, bin 560'ı  piyade tüfeği mühimmatı olmak üzere yaklaşık 2 bin 900 hafif silah mühimmatı ile  patlayıcı yapımında kullanılan çok miktarda kablo ve fünye bulundu.
 
İmha edilen sığınak, barınak, mağara ve depolar
 
Operasyonlarda, teröristlerce kullanılan 8 sığınak, barınak, mağara ve  depo kullanılamaz hale getirilerek, Van'ın Erciş ilçesinde terör örgütü PKK  tarafından patlayıcı madde eylemlerinde kullanılacağı değerlendirilen bir araç  ele geçirildi.
 
Terör örgütünün en önemli finansal kaynaklarından uyuşturucu üretimi,  ticareti ve kaçakçılıkla mücadeleye yönelik operasyonlar ve sınır hattında alınan  tedbirler sonucu bin kök kenevir ile 47 bin 600 paket kaçak sigaraya el konuldu.
 
Etkili hudut denetim ve kontrolleri sonucu sınırlardan yasa dışı  yollardan geçmeye çalışan 4 bin 274 kişi yakalandı.
 
Son bir haftadaki operasyonlarda 9 asker şehit oldu, 8 asker  yaralandı.
 
Suriye'nin kuzeyindeki harekat
 
Suriye'nin kuzeyinde icra edilen harekat kapsamında da Türk Silahlı  Kuvvetleri (TSK) tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO)  mücadelesiyle Azez ve Cerablus arasında bulunan 243 meskun mahal ve 2 bin 15  kilometrekarelik alanda kontrol sağlandı.
 
El Bab ilçe merkezinin yanı sıra Kabbasin ve Bzagah bölgelerinde  patlayıcı ve mayın arama-temizleme çalışmaları sürdürüldü. PKK/PYD mensubu  teröristlerin Afrin'den doğuya, Münbiç'ten batıya doğru olabilecek saldırılarını  durdurmaya yönelik tedbirlerin uygulanmasına devam edildi.
 
Bölücü terör örgütüne ağır darbeler indirildi
 
Bilgilendirmede, operasyonlar sonucu bölücü terör örgütüne ağır darbe  vurulduğu belirtildi. Özellikle Şırnak başta olmak üzere yurdun doğu illerinde  gerçekleştirilen geniş çaplı operasyonlarda ele geçirilen silah, teçhizat,  mühimmat ve malzemeler ile etkisiz hale getirilen terörist sayısı göz önüne  alındığında, yürütülen operasyonların başarısı ve caydırıcılığının terör örgütü  üzerindeki baskısını her geçen gün giderek artırdığı kaydedildi.
 
TSK'nın Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hak ve menfaatlerini korumak  ve vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak maksadıyla, milli birliği ve bölünmez  bütünlüğü hedef alan başta PYD/YPG/PKK, FETÖ/PDY ve DEAŞ olmak üzere diğer tüm  terör örgütleriyle mücadelesinin en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar  süreceği vurgulandı.
 
Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, "Son yılların en  büyük darbesini alan ve elemanlarının büyük bir bölümünü yitiren, özellikle lider  kadrosundaki kayıpları ile zor durumda kalan, yeni katılım olmaması nedeniyle bu  kayıplarını da tamamlayamayan PKK son aylarda oldukça güç duruma düşürülmüştür."  ifadesine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
TeröristHakkarişırnakDiyarbakırBingölElazığSiirt
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