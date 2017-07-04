Bir CHP’li vekil daha hastaneye kaldırıldı

KEMAL Kılıçdaroğlu’nun başlattığı Adalet Yürüyüşü’nün 20. gününde CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan kalbinden rahatsızlandı. Bayraktutan, Akara'ya götürüldü ve kalbine üç stent takıldı. 'Adalet Yürüyüşü'nde daha CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl ve Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız kalbinden rahatsızlanmış ve hastaneye kaldırılmıştı.

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