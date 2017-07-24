Bir anda oldu! Herkesin gözü önünde hızla denize uçtu

İSTANBUL'UN Sarıyer ilçesine bağlı Kireçburnu'nda bir araç denize uçtu. Denize uçan otomobilde, yaralı olarak kurtarılan 1 kişiden başka kimsenin olmadığı belirlendi.

DENİZE DÜŞEN OTOMOBİL, VİNÇ YARDIMIYLA ÇIKARILDI

Sarıyer sahili Tarabya oteli yakınlarından bir otomobil denize uçtu. Denizden yaralı çıkarılan 1 kişi hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ve kurtarma ekipleri kısa süre içinde olay yerine ulaştı. Yaralı kurtarılanın dışanda otomobilde kimsenin olmadığı belirlendi.

KAZAZEDENİN YAKINI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Denizdeki otomobil vinç yardımıyla karaya çıkarıldı. Bu sırada otomobildeki kişinin bir yakını olay yerine geldi. Otomobilin denizden çıkarılışını gören kadın fenalık geçirdi.