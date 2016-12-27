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Binali Yıldırım o geceki görüntüleri paylaşıldı

Başbakan Binali Yıldırım'ın 15 Temmuz akşamı darbe girişimi sürdüğü sıralarda televizyonlara bağlanarak yaptığı konuşmanın görüntüleri ortaya çıktı

Binali Yıldırım o geceki görüntüleri paylaşıldı
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BAŞBAKAN Yıldırım, darbeci askerlerin darbe girişiminde bulunmasından kısa süre sonra televizyonlara bağlanarak halka verdiği mesajın görüntüleri paylaşıldı. Televizyonlara telefonla tek tek bağlanarak açıklamalar yapan Başbakan Yıldırım'ın bu konuşmaları nereden yaptığı merak ediliyordu.  Cemil Barlas'ın Twitter'dan paylaştığı videoda, Başbakan'ın bir evde koltukta otururken konuşma yaptığı görülüyor.

 
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Etiketler; #Başbakan Binali Yıldırım #15 Temmuz #cemil barlas #15 temmuz ilk açıklama #son dakika #son dakika haberleri #temmuz #Binali Yıldırım
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