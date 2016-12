Binali Yıldırım'dan asgari ücret açıklaması!

BAŞBAKAN Binali Yıldırım dün yaptığı son dakika açıklaması ile 6,5 milyon asgari ücretliyi sevindirdi. Dün öğlen saatlerinde açıklanan 2017 yılı asgari ücret zammı 1404 TL net olarak açıklandı. Brüt rakam ile birlikte vergi dilimine giren asgari ücrete Başbakan Binali Yıldırım'dan müjdeli haber geldi. Binali Yıldırım aradaki farkı biz kapatacağız dedi.



Dizlerinin üzerine çökmüş bir Türkiye'yi dünyanın 16., Avrupa'nın 6. büyük ekonomisi haline dönüştürdük. Artık dünyada çapında ekonomik başarılar elde ederek şirketleriyle sektörleriyle gündem belirleyen bir Türkiye'den bahsediyoruz. İşte bugün yıllardır devame den Suriye'de akan kanı durduracak önemli bir ateşkese Rusya Federasyonu ile birlikte imza koyduk. Ümit ederiz ki bugüne kadar yaşanan acıların son bulması için önemli bir başlangıç olur"



"Küresel daralma söz konusu. Küresel daralmada mevcut refahın korunmasını bile bazı ülkelerde tehlikeye atıyor. Yani zenginleşme yerine fakirleşme riskini de ortaya çıkartıyor. Bütün bu unsurlara rağmen Türkiye, bütün olumsuzluklara rağmen küresel olumsuzluklar, bölgede yaşanan istikrarsızlıklar, hepsini bir araya gelmiş olmasına rağmen sağlam duruşunu muhafaza ediyor. 2008 krizinde küresel ortamların üzerinde bir büyüme yakalayarak bugünlere geldi. Hatırlayın o günlerde dünya büyük bir kriz yaşadı. Biz de nasibimizi aldık ancak toparlanmamız 1 yıl bile sürmedi. 2009'un yarısında kötüleşme gördük ve süratla krizden çıkarak büyüme oranlarımızı yıllık ortalamanın üzerine çıkarmayı başardık"



"410 BİN VATANDAŞIMIZA İŞ SAĞLADIK"



"Dünya ekonomisinde daralma var. Amerikan seçimleriyle beraber özellikle gelişmekte olan ülkelerde başlayan oynaklık var kurlarda. Bütün bunlara rağmen Türkiye bu yıl sonunu istediği büyüme oranıyla kapatamayacak. İlk yarı iyi olmasına rağmen üçüncü çeyrekte geçirdiğimiz o darbe girişimi, o alçak girişim ve sonrasında küresel piyasalarda yaşanan sorunlar sebebiyle büyüme oranımız beklediğimizin altındadır. Ama bütün bu olumsuzluklara rağmen biz bu sene içerisinde şu tarihe kadar 410 bin vatandaşımıza iş sağladık. 14 yıllık hizmetlerimizin getirdiği altyapı kazanımları, reform uygulamalarımız sayesinde bugün siz değerli genç işadamlarımız küresel pazarın oyuncuları haline geldiniz."



"YAPTIKLARININ HESABINI VERECEKLER"



"Bazıları 2017'de Türkiye için kötümser bir senaryo piyasaya sürdüler. Ekonomi sorunları derinleşecek. kriz devam edecek gibi maksatlı, algı oluşturmaya yönelik ciddi bir faaliyet var. Bu faaliyetlerin tesadüfi olmadığın bilmenizi isterim. 15 Temmuz'daki alçaklar amaçlarına erişemeyince bu sefer garip gurabadan çalıp çırptıkları paraları lobi şirketlerine aktararak Türkiye'nin imajını nasıl bozarız, ekonomisine nasıl zarar veririz bunun gayreti içerisindeler. Bunun için muazzam bir çalışma yapıyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar. O paralar da bitecek. Haydan gelen huya gider. Bu paraların da suyu çekecek. Sonra yaptıklarının hesabını verecekler. Zannetmesinler ki yaptıkları yanlarına kar kalacak. Bu şehitlerin, gazilerin hesabını soracağız. Bu millet bizden bunu bekliyor"



"2017 İYİ GELECEK"



"2017'nin huzur ve kardeşlik getirmesini niyaz ediyorum. 2017'de Türkiye bir yatırım yılı olacak. Biz zaten 65. hükümet olarak bunun kararını verdik, o yüzden de bütçede yatırımları yüzde 30'a yakın oranda arttırdık. Kamu yatırımlarını. Kamu yatırımlarıyla yetinecek değiliz. Asıl Türkiye'yi bir adım öne geçirecek sizlerin yapacağı işler. Onun için sayın cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi planlarınızı, hedeflerinizi asla ertelemeyin. 2017 iyi gelecek. 2017 her bakımdan ülkemiz için daha güzel günleri birlikte yaşayacağımız yıl olacak"



"PİYASADA NAKİT SIKIŞIKLIĞI VAR"



"Biz geçtiğimiz yıl olumsuzlukları yaşamamıza rağmen ekonominin ihtiyacı olan reformları iç gecikmeden aldık. En son aldığımız ekonomik tedbirler zannediyorum 8 Aralık. Bunlara baktığımız zaman ne yapmak istediğimizi gördünüz. Orada yaptığımız şu. Bir kere piyasada nakit sıkışıklığı var. Piyasa dönmüyor diye laflar ediliyor. Bakıyoruz arka planında yeniden yapılandırma ihtiyacı piyasada 40 milyar lira. O kadarlık tedbire lüzum yok."



"YENİ BİR KREDİ HACMİ OLUŞTURDUK"



"Öyle bir tedbir getirelim ki bugünün ihtiyacını değil önümüzdeki yılların ihtiyacını tahmin ederek piyasanın genişleyeceği, iş yapma kabliyetinin artacağı tedbir alalım. Bu ne olmalı? Yeni bir kredi hacmi oluşturduk. Toplam tutarı 250 milyar lira. Nasıl olacak? İhracatlara teminatı yüzde 100 devlet, kobilere yüzde 90, diğer ticari faaliyetlerde de yüzde 85'ini devlet üstlenecek ve ihtiyacınız olan bu nakit karşılanmış olacak. Burada tabi zannediyorum 3 yıllığına. 1 yıl ödemesiz, 2 yıl ödemeli, 3 yıl vadeli bir kaynak. Bunu değerlendireceksiniz. İşi mi büyütmek istiyorsunuz, sıkışıklığınızı mı gidermek istiyorsunuz, ne yapacaksınız bütün bunu Başbakan Yardımcımız Nurettin beyin koordinesiyle çalışılıyor"



"ASGARİ ÜCRETTE VERGİDEN KAYIP OLMAYACAK"



"Asgari ücret yeni yılda bin 404 lira olarak belirlendi ve bakanımız tarafından açıklandı. Orada bir yola gittik. Yılın yarısında şu kadar verelim yerine yıl boyunca geçerli bir rakamda mutabık kaldık ve açıkladık. Ama bunu yaparken 2 tane güzellik yaptık. Birisi geçen yıl olduğu gibi bu sene de işverenin prim yüküne katkı sağlamaya devam edeceğiz. Sizin bu asgari ücretten kaynaklanan maliyetinizin bir kısmını biz karşılayacağız. Bunun devlete karşılılığı 10 milyar lira. Bu iş için ayırdık. Bununla da yetinmedik yılın vergi diliminden dolayı senenin son 3 ayında asgari ücretin altına düşüyor bazı ücretler. Bunu da karşılamaya karar verdik. Bin 404 lira Ocak'ta da aynı olacak, Aralık'ta da aynı parayı alacak. Vergiden bir kayıp olmayacak. O farkı biz Maliye Bakanlığı marifetiyle karşılayacağız."



"GENÇLER ÜLKENİN TEMİNATIDIR"



"Bunlar sosyal devlet olmanın gereği şeyler. Bizim ülkemiz mutlak üstünlüğü olan bir ülke değil. Doğalgazınınz olur, petrolunuz olur mutlak üstünlüğünüzdür. Mukayeseli üstünlüğümüz var o da coğrafya. Sizlersiniz, gençler. Genç girişimci en büyük kaynaktır. Petrol biter, tükenir, fiyat inlersiniz, fiyat çıkar başkaları zarar görür. Ama genç insan, genç nüfus, ülkenin geleceğinin teminatıdır"



"TÜRKİYE BUNDAN SONRA AKIL TERİNE YATIRIM YAPACAK"



"Yetkin ve yeterli olduğumuz alanlarda kendi ürünlerimizi tercih etmeliyiz. Bir belediye başkanı bana yaptığı taşları gösteriyor 'Bak ne kadar güzel olmuş değil mi?' diyor. Nereden aldın dedim, Çin'den almış. Hiç güzel olmamış dedim. Pahalı olsun ama bizim olsun kardeşim. Üdüleceksek kendi insanımıza. Para burada kalsın. Pahalı alalım. Bizi aldatmış diye düşünüyorsanız öyle düşünmeyin. Para burada kaldıysa o aldatılmak demek değildir. Bunu yaparken rekabet edebilecek kapasiteye de rakiplerimizle dünyayla altyapıyı da yapalım. ARGE çalışmalarına özen gösterelim. Patent üretelim. Yeni patent yasası birçok imkan sunuyor. Harcı alem işleri herkes yapıyor. Herkesin yaptığı işi yaparsanız orada bir adım öne geçemezsiniz. Bir adım öne geçmenin yolu akıl teriyle alın terini birleştirmek. Türkiye bundan sonra akıl terine yatırım yapacak"



"EKONOMİ DİMDİK AYAKTA"



"Daha çok gayret, araştırma, geliştirme, patent ve sonunda mukayeseli üstünlüğümüzü sağlamış olacağız ve dolayısıyla bunu da ülkede refaha, milli servete dönüştürmeyi başarmış olacağız. Ekonomimiz üzerine ileri geri söylenen lafların kıymeti harbiyesi yoktur. Ekonomi dimdik ayakta, her şeyiyle tıkır tıkır işliyor. Dünya kasıp kavrulmasına rağmen, bölgede her tarafta istikrarsızlık olmasına rağmen. Ama Türk insanı yeni alanlar buluyor, yeni pazarlar buluyor ve bir çözüm, bir kapı kapanıyor, başka bir kapı açılıyor. Yeter ki mücadele ruhumuzu kaybetmeyelim. Sizde de bu enerji var, heyecan var. Onun için petrolün ne kıymeti var. Önemli olan akıldır. Akıl olan yerde her şey olur"



"AMERİKA'YA YAKIŞMIYOR"



"Güney komşularımızdaki otorite boşluğu ve iç karışıklıklardan dolayı türeyen çeşit çeşit terör örgütleri var. DEAŞ'ı var, YPG'si var, PYD'si var, PKK'sı var üstüne üstlük bir de FETÖ belası var. Bunların hepsiyle mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor. 80 milyon vatandaşımız bizle beraber zerre kadar terörle mücadeleye kafa karışıklığı yok. Milletin desteği ile bu belayı da def edeceğiz. İçeride kırsalda zaten büyük oranda kontrol altına alındı. Ama maalesef dışarıdan Suriye'den ve Irak'ta bazı dostlarımız terörle mücadele edceğiz diye başka teröristlerin immetine tamah ediyor. Bir terör örgütüyle başka bir terör örgütü ortadan kaldırılabilir mi? Öbür ejderhayı yok ettin, yarattığını ne yapacaksın? Başka bir örgüt mü icat edeceksin? Akla ziyan bir iş. Defalarca söylüyoruz bu yanlış iştir. Yeni Amerikan yönetimi burada Türkiye'nin müttefikliğinin değerini daha iyi anlar. Çapulcularla iş tutmaktan vazgeçer. Amerika'ya yakışmıyor."



"AKLINIZI BAŞINIZA ALIN"



"Bugün Irak Türkiye'yi daha iyi anlıyor ve ortak hedefin PKK olduğu, DEAŞ olduğu, terör olduğu konusunda hiçbir görüş ayrılığımız yok. Diğer ülkelerle de düzelteceğiz. Bölgenin huzura ihtiyacı var. Kardeşliğe, kalkınmaya ihtiyacı var. Biz Kürtler, Türkler, Araplar, hangi mezhep olursa olsun insan bizim inancımız bir insanı yaşatmak, cihanı yaştmakla eş değerdir. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın diyor. Dolayısıyla bizim bundan başka amacımız yok. Kardeşim aklınızı başınıza alın, Kürt, Türk kardeş, bunları birbirine düşürmek isteyen de kalleştir. Bu kalleş de PKK'dır. Bunların Kürt-Türk diye bir derdi yok. Sorun Kürtlerin de Türklerin de geleceğine ipotek koyan bi alçak terör örgütüdür. Bu sorunu da memleketin gündeminden çıkartacağız. Kürtlerin de devletin arasına bu alçakların girmesine izin vermeyeceğiz."



"BU MİLLET DİZE GELMEZ"



"İnsanlar nereye giderseniz gidin ay yıldız bayrağını eline alıyor ve sokaklarda milletiyle gurur duyduğunu haykırıyor. Çok değil birkaç sene önce siyasi parti liderlerinin bazıları yanlışlıkla gittiler bölgeye, bayrağı cebine sokarak gezdiler sokaklarda. Nereden nereye. O bayrak inmez, bu ezanlar dinmez. Bu millet de dize gelmez. Herkes aklını başına alsın. Bizim durup dururken kimseyi kırıp dökmeye falan niyetimiz yok. Bizim niyetimiz belli. Bölgede barış, kardeşlik, huzur, birlik beraberlik, ülkemizde de gelecek hedeflere emin adımlarla gitmek. Bunun için gayret gösteriyoruz."



"AVRUPA ENİNDE SONUNDA BU GERÇEĞİ GÖRECEK"



"Silah alsınlar, mühimmat alsınlar, gençleri dağa çıkarsınlar. Öyle yağma yok. Bunlara dur dedik. Avrupalı dostlarımıza bir çift lafımız var. Siz bu örgütün yanında duranlarla iş tutarsanız, Türkiye'den şikayet etmeye hakkınız yok. Türkiye, muhattap istiyor. Avrupa'yı, terör gruplarını değil. Kendisinin muhattap almasını istiyor. Avrupa eninde sonunda bu gerçeği görecek. Koruyup kolladıkları terör örgütünün uzantıları bir gün onların da başını ağrıtacak. Canını acıtacak. Bunu istiyoruz ki bugün anlasınlar. Anlamazlarsa kendileri bilecek. Kendi düşen ağlamaz."



"HER ŞEY İLK ADIMLA BAŞLIYOR"



"Anayasa değişikliğinde de basamak metodunu uyguluyoruz. Adım ama önemli bir adım. Her şey ilk adımla başlıyor biliyosunuz. Bu adım sağlam bir adım. Bu adım da MHP ile beraber, anayasada yönetim sisteminin değişikliği ile ilgili, bir çalışma yaptık. Ve Meclis'te görüşülüyor. Komisyonda da görüşmeler devam ediyor. Komisyon aşaması bitince Genel Kurul olacak. Orada da olumlu sonuçlanacak inşallah ve milletin önüne getireceğiz."



"BEN İNŞAATÇIYIM, AMELEYİM"



"Gelecek de ne gelecek merak ediyorsunuz. Bunlar konuşuluyor. Herkes uzman oldu. Ben uzman değilim. Ben inşaatçıyım. Ameleyim. Ben memleketin mimarıyla uğraşırım. Bakın gidin, 14 sene boyunca elimizin değmediği vatan toprağı kalmadı. Her tarafa yollar yaptık, köprüler, viyadükler yaptık. Nasıl yaptık? Mlilete güvendiğimiz için yaptık. Bu millet arkamızda olduğu için bunları yaptık. Güven ve istikrar olmasaydı bunları yapabilri miydik? 1950'den 2002'ye kaç hükümet değişmiş. Hesap ettiniz mi? 47 tane. Normal şartlarda 17 hükümet olması lazımdı. Maalesef ortalama bir hükümetin ömrü 16 ay. 16 ayda ne olur?"