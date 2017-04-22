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Bill Gates: Çocuklarıma telefonu yasakladım

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, 14 yaşına kadar çocuklarının telefon kullanmasına izin vermediğini söyledi. Bill Gates, çocuklarına 14 yaşını doldurana kadar nasıl telefon kullanmayı yasakladığını anlattı. Dünyanın en zengin adamı Bill Gates, röportaj boyunca 8 sterlinlik yeşil ekranlı Casio saatiyle verdiği röportajda en küçük kızının uyumadan önce ekran başında geçirdiği saati sınırladığını söyledi

Bill Gates: Çocuklarıma telefonu yasakladım

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, 14 yaşına kadar çocuklarının telefon kullanmasına izin vermediğini söyledi. Bill Gates, çocuklarına 14 yaşını doldurana kadar nasıl telefon kullanmayı yasakladığını anlattı. Dünyanın en zengin adamı Bill Gates, röportaj boyunca 8 sterlinlik yeşil ekranlı Casio saatiyle verdiği röportajda en küçük kızının uyumadan önce ekran başında geçirdiği saati sınırladığını söyledi

22 Nisan 2017 Cumartesi 16:56
Bill Gates: Çocuklarıma telefonu yasakladım
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DÜNYANIN en büyük yazılım şirketi Microsoft'un kurucusu ve insanlığın en büyük teknolojik yenilikçisi olarak bilinen Bill Gates çocuklarının özellikle yemek masasında ve yatmadan önce telefon kullanmasına karşı olduğunu ifade ederek, "Yemek yerken masada cep telefonları yanımızda olmaz, 14 yaşına kadar çocuklarıma telefon vermedim ve diğer çocuklar daha erken yaşta kullanıyor diye şikayet ediyorlardı "dedi.Teknoloji ile büyüyen bir neslin karşılaştığı sorunları yakından takip ettiğini belirten Gates, çocukların teknoloji ile ilişkilerini sınırlandırmak gerektiğini savundu. 61 yaşındaki baba Gates, bunun nasıl olması gerektiğini ise şu sözlerle anlattı: "Daima nasıl daha verimli olarak kullandıklarına bakmalısınız, ev ödevi yada arkadaşlarla haberleşmek gibi, nerede aşırılığa kaçtığını takip etmelisiniz…"Çocukları Jeniifer (20), Rory (17) ve Phobe(14)'nin Apple mı kullandığı konusunda ise renk vermeyen 61 yaşındaki milyarder Amerikan hamburger akımına, Burger King ve Mc Donalds'a düşkünlüğü olduğunu itiraf etti.

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MicrosoftBill GatesDünyanın En Zengin AdamI
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