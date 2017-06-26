Bıçaklı saldırıda 1 kişi öldü

Pendik Esenyalı Merkez Camisi'nde dün öğle namazı kılındığı sırada içeri giren Ö.B, camideki 3 kişiyi bıçakla yaralamış, yaralılar çevredekiler tarafından hastaneye kaldırılmış, akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen şüpheli Ö.B, polis ekiplerince olay yerinde gözaltına alınmıştı.

Yaralılardan Hüseyin Aydın, kaldırıldığı Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Ö.B'yi gözaltına aldı. Yaralılar ise çevre hastanelere kaldırıldı.

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