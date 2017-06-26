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Bıçaklı saldırıda 1 kişi öldü

Pendik'te bir camide, akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen şüphelinin bıçakla yaraladığı öne sürülen 3 kişiden biri öldü

Bıçaklı saldırıda 1 kişi öldü

Pendik'te bir camide, akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen şüphelinin bıçakla yaraladığı öne sürülen 3 kişiden biri öldü

26 Haziran 2017 Pazartesi 19:20
Bıçaklı saldırıda 1 kişi öldü
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ALINAN bilgiye göre Ö.B, öğle namazı kılındığı sırada Pendik Esenyalı Merkez Camisi'ne girerek 3 kişiyi bıçakla yaraladı. 

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Ö.B'yi gözaltına aldı. Yaralılar ise çevre hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Hüseyin Aydın, kaldırıldığı Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli "kasten öldürme" suçundan tutuklandı
Olayın ardından gözaltına alındıktan sonra Anadolu Adliyesine sevk edilen Ö.B'nin savcılık sorgusu tamamlandı.

Şüpheli Ö.B, sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Ö.B'nin babasının, saldırgan davranışlar sergilediğini belirttiği oğlunu tedaviye ikna edemedikleri gerekçesiyle yaklaşık 1 ay önce Pendik Kaymakamlığına yardım talebiyle başvuruda bulunduğu öğrenildi.

Pendik Esenyalı Merkez Camisi'nde dün öğle namazı kılındığı sırada içeri giren Ö.B, camideki 3 kişiyi bıçakla yaralamış, yaralılar çevredekiler tarafından hastaneye kaldırılmış, akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen şüpheli Ö.B, polis ekiplerince olay yerinde gözaltına alınmıştı. 

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Anahtar Kelimeler:
PendikBıçaklı Saldırı
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