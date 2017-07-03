Beyninizdeki gereksiz bilgilerden kurtulmanın yolu var mı?

BEYİNDEKİ nöral ağların, yani bazı nöronların bir araya gelerek ateşleme yapması sonucunda oluşan bilgi-işlem ağlarının kullanıldıkça güçlendiğini zaten biliyorduk. Bunu, yeni öğrendiğimiz bilgi ya da becerileri tekrarlayarak yapıyoruz. Örneğin bir müzik aletiyle ne kadar çok çalışırsanız o kadar iyi çalmaya başlarsınız.Yeni öğrendiğimiz şeyse, bir beceriyi tekrarlayarak nöral ağları güçlendirmenin yanı sıra, kullanılmayan eski nöral ağlardan kurtulmanın da bir yolunun bulunduğu. Buna “sinaptik budama” deniyor. Beynimizi bir bahçe gibi düşünelim; gözümüz gibi baktığımız çiçeklerin sağlıklı ve uzun ömürlü olabilmesi için bahçedeki yabani otları belirli aralıklarla temizlememiz gerekir. Bunun beyindeki karşılığı, nöronlar arasındaki sinaps bağlantılarının güçlendirilmesi. Beynimizdeki glial hücreler bir yandan bunu yaparken, diğer taraftan yabani otları budamak zorunda. Budama yapanlarına da mikroglial hücreler deniyor. Onlara yardımcı olmak istiyorsak uyumamız gerek. Biz uykudayken beynimizdeki diğer hücreler, glial hücrelerin yapacakları işe yer açmak için geri çekiliyor, kullanılmayan bağlantıların temizlenip, yenilerinin güçlendirilmesi için bu hücrelere yardımcı oluyorlar. Yani gereksiz bilgilerden kurtulmak istiyorsanız, yeni öğrenilen bilgi ve deneyimler üzerinde çalıştıktan kısa süre sonra kısa bir şekerleme yapmanızda fayda var. Bunun zamanını belirlemek için beyninizden vücudunuza aktarılan sinyalleri takip etmeniz yeterli; Uyku bastırdığında buna karşı koymayın ve uyuyun ki mikroglial hücreleriniz işe koyulabilsin