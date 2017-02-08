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Şekere dikkat!

Beşikten tabanca, köpek mamasından uyuşturucu çıktı

Polis ekiplerinin 26 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda, beşikte tabanca, köpek maması kutusunda uyuşturucu ele  geçirildi.

Beşikten tabanca, köpek mamasından uyuşturucu çıktı

Polis ekiplerinin 26 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda, beşikte tabanca, köpek maması kutusunda uyuşturucu ele  geçirildi.

08 Şubat 2017 Çarşamba 13:44
Beşikten tabanca, köpek mamasından uyuşturucu çıktı
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KAYSERİ İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekiplerince  uyuşturucu bulunduran ve satanlara yönelik 26 adreste eş zamanlı gerçekleştirilen  operasyona 26'sı rütbeli 250 polis katıldı. Evlerdeki aramada, köpek maması, şeker ve sakız kutuları içi ile iç  çamaşırları arasına saklanmış uyuşturucu, beşiğe gizlenmiş tabanca bulundu. Operasyonda, 65 gram eroin, 50 gram kannabinoid, 3 gram sentetik  uyuşturucu, uyuşturucu hap ve uyuşturucu yapımında kullanılan malzemeler ile 7 av  tüfeği, kurusıkıdan çevrilme 2 tabanca, 3 G3 piyade tüfeği fişeği, 8 bıçak, bir  kurusıkı tabanca ve 119 fişek ele geçirildi. 25 zanlı gözaltına alındı. Zanlılardan biri, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına  "Milletvekili miyim de beni çekiyorsunuz?" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
KayseriOperasyon
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