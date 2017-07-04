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Beren Saat ve Barış Arduç birlikte oynayacak!

Yeni sezonda ‘Gazino’ isimli dönem dizisinde rol alacak olan oyuncu Beren Saat’e Barış Arduç’un eşlik edeceği söylendi.

Beren Saat ve Barış Arduç birlikte oynayacak!

Yeni sezonda ‘Gazino’ isimli dönem dizisinde rol alacak olan oyuncu Beren Saat’e Barış Arduç’un eşlik edeceği söylendi.

04 Temmuz 2017 Salı 07:40
Beren Saat ve Barış Arduç birlikte oynayacak!
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AKŞAM'DA yer alan habere göre yeni sezonda nasıl bir projeyle sevenlerinin karşısına çıkacağı merak edilen Beren Saat’ten son hamle geldi. İlker Kaleli’yle başrolü paylaşacağı “Tren” filminde anlaşma sağlayamayan güzel oyuncu, Kerem Deren ve Pınar Bulut’un kaleme aldığı ‘Gazino’ adlı dizisinde rol alacak. ‘Kürk Mantolu Madonna’ isimli sinema filmindeki rolünü Fransız yıldız Marion Cotillard’a kaptıran oyuncu, yine bir dönem dizisiyle ekranlarda olacak.Q3 Medya’nın yapımcılığını üstlendiği dizi için sözleşmeye imza atan Saat için erkek oyuncu arayışına girildi. Birçok oyuncuyla görüşen ekibin Barış Arduç’la anlaşma halinde olduğu söylendi. Arduç eğer teklifi kabul ederse Beren Saat ile başrolü paylaşacak.Merve Boluğur dizinin kadrosunda!Diğer taraftan 1960’lı yılların anlatılacağı dizi için Merve Boluğur’la da anlaşma imzalandı.

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Anahtar Kelimeler:
Beren SaatBarış Arduç
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