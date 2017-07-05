BİR hafta sonra Bodrum'a gideceğini belirten ve son alışveriş için geldiğini belirten Sevim Emre, "Biraz tatil artık" dedi"Orhan Gencebay Bodrum'da mı?" sorusuna hem kızan hem gülen Emre, "Bensiz bir yere gidemez, beraber gideceğiz" yanıtını verdi.