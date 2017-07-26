Belediye Başkanı Bahçeye Girdi, Fasulye Topladı

"ÜRETEN Giresun, Üreten Türkiye" parolası ile çiftçilere tohum dağıtan Belediye Başkanı Kerim Aksu, tarlaya girip ekimi yapılan fasulyeleri topladı.

Başkan Aksu, Türkiye'nin son yıllarda tarımdan uzaklaştığını, dışa bağımlı hale geldiğine dikkat çekerek, "Bu verimli toprakları değerlendirmeliyiz. İlk etapta kendi ihtiyacımızı karşılasak dahi bu büyük bir kazanç olur" dedi.

Aksu Mahallesi Muhtarı Adem Önal tarafından kurulan hobi bahçesine giden Belediye Başkanı Kerim Aksu, mahalle sakini bayanlarla beraber fasulye, domates ve diğer sebzelerden topladı. Aksu, manavlarda görülen birçok sebzenin başarı ile hobi bahçesinde yetiştirildiğini ve Aksu Mahallesi Muhtarı Adem Önal'ın çok önemli bir çalışma yaptığını söyledi.

Tarımın desteklenmesine vurgu yapan Belediye Başkanı Kerim Aksu, "Geçen yıl burada fasulye ekimi yapmıştık, ancak toplamaya gelememiştik. Bu yıl ekilen fasulyeleri toplamaya geldik. Ülkemiz yıllar önce tarımda kendi kendine yeten sayılı ülkeler arasında gösteriliyordu. Bugün birçok sebze ve meyveyi ithal eder duruma geldik. Giresun'un toprakları oldukça verimlidir. Özellikle Giresun'a özgü meyveleri, sebzeleri mutlaka üretmeliyiz. Evimizin bahçesinin bir bölümünde birçok sebze üretebiliriz. Üretmek insanın yaşam sevincini, doğa sevgisini artırır. Tarım geleceğimiz, yaşam kaynağımızdır. Her insan tarıma sahip çıkmalıdır. Muhtar Adem Önal'ı bu örnek bahçesi için tebrik ediyorum "ifadelerini kullandı.

Başkan Kerim Aksu, mahalle sakini bayanlarla beraber Giresun yöresinde oldukça yüksek verimli olan halk arasında "Fakir Fasulyesi "olarak bilinen fasulyelerden topladı.

Hobi bahçenin sahibi ve Aksu Mahallesi Muhtarı Adem Önal ise, "Burada tarımı sevdirdiğimize inanıyorum. İmkanlar ölçüsünde sebze ve meyve fidanı dağıtıyoruz. Çocuklar, mahalle sakinleri gelip bahçemizi geziyorlar. Bir meyveyi, sebzeyi dalından koparıp almak bizi mutlu ediyor. Belediye Başkanımız da tarıma destek veriyor. Kendisine ziyaretinden dolayı teşekkür ederim. Burası benim değil, mahallenin bahçesi" şeklinde konuştu.