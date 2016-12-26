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Beklenen görüşme sona erdi

Başbakan Binali Yıldırım ile MHP Lideri Devlet Bahçeli arasındaki anayasa görüşmesi sona erdi

Beklenen görüşme sona erdi
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BAŞBAKAN Binali Yıldırım, anayasa değişiklik teklifini görüşmek üzere Çankaya Köşkü'nde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü. Başkanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede TBMM Anayasa Komisyonunda ele alınan Anayasa değişiklik teklifi çalışmaları ile terörle ilgili bilgi alışverişi ve değerlendirmelerde bulunulduğu öğrenildi.  
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Etiketler; #yıldırım #MHP lideri Devlet Bahçeli #Başbakan Binali Yıldırım
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