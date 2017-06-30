Beach'ler mönüleriyle şok ediyor

2017 yazı kazıklama sezonu da tüm hızıyla başladı. Bodrum'daki ünlü beach'ler, müşteriyi kazıklamada adeta birbiriyle yarışa girişti. Maça Kızı, geçen sene 44 TL'den sattığı lahmacuna 1 TL zam yaptı. Uyanık işletmeciler, bu küçük zammı 32 TL'ye ayran, 39 TL'ye kurabiye, 72 TL'ye de makarna satarak kapatmaya çalıştı. Buna rağmen mekan, bile bile kazıklanan Beyaz Türkler'le dolup taştı. Diğer ünlü mekanlar da boş durmadı. Hemen mönü fiyatlarını açıkladı. X beach'in fiyatları da dudak uçuklattı. Ünlü mekanda bir dilim karpuz ve kibrit kutusu kadar peynir, 44 liradan satılmaya başlandı. Lahmacuna 30 lira fiyat koyan tesis, pideyi 64, x burgeri 66, mantıyı 62 liradan satmaya başladı. Serinlemek isteyenler de unutulmadı. Bir top dondurmadan 15 lira alınması kararlaştırıldı. Kokteyl ise 45 liraya kadar çıktı. Bu fiyatlara rağmen yine de tıklım tıklım dolu olan mekanlarda görevliler müşterilerin isteklerine cevap vermekte zorlandı. Bazı müşterilerin, sadece "Lahmacun+ayran" mönüsü için işletmeye geldiği anlaşıldı

X BEACH FİYAT MÖNÜSÜ

KARIŞIK PİDE: 64 TL

LAHMACUN: 30 TL

AYRAN 30 TL

MANTI: 62 TL

DONDURMA TOP: 15 TL

KOKTEYL: 45 TL

IZGARA KÖFTE: 72 TL

MERCİMEK SALATA: 52 TL

MAÇA KIZI FİYAT MÖNÜSÜ

LAHMACUN: 45 TL

ETLİ PİDE: 55 TL

HAMBURGER: 65 TL

IZGARA KÖFTE: 65 TL

SPAGETTİ BOLONEZ: 72 TL

AYRAN: 32 TL

YER ELMASI ÇORBASI: 49 TL

KİNOA SALATASI: 55 TL

DETOKS İÇECEĞİ: 40 TL