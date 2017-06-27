Bayramda trafik kazalarının bilançosu ağır oldu: 57 ölü, 451 yaralı

BAYRAM kimi evlerde sevinçle kutlanırken kimi evlere de ateş düşürdü. Arefe gününün başlangıcı olan 24 Haziran saat 00:00'dan bayramın 3. günü olan 27 Haziran saat 12:00'a kadar İhlas Haber Ajansı muhabirlerinin takip ettiği kazalarda 57 kişi öldü 451 kişi yaralandı.

Arefe Günü kaza bilançosu: 25 ölü, 171 Yaralı

Erzincan'da Başbakan Yıldırım'ın yol güzergahında kaza: 5 ölü – İstanbul'da Cenazeye giden servis minibüsü takla attı: 15 yaralı - Karabük’te 2 ayrı trafik kazası: 2’si ağır 8 yaralı - Konya'da otomobil kum yığınına çarptı: 6 yaralı - Gümüşhane’de trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı -Hatay Dörtyol’da trafik kazası: 4 yaralı - Sivas'ta trafik kazası: 6 yaralı - Eskişehir'de trafik kazası ikizleri ayırdı:1 ölü 3 yaralı - Sivas'taki trafik kazasında yaralanan 3 yaşındaki çocuk öldü - Bursa'da ortalık savaş alanına döndü: 1 ölü 1 yaralı - Bursa'da servis minibüsü kaza sonrası takla attı, iki otomobilin de karıştığı kazada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı - Kütahya'da Vicdansız sürücü engelli şahsa çarpıp kaçtı – Bursa'da Zincirleme kaza: 6 yaralı- Çanakkale - İzmir yolunda kaza: 1 ölü- Denizli'de trafik kazası: 4 yaralı – Mersin'de 2 ay önceki yaralı kurtulduğu yerde geçirdiği kazada hayatını kaybetti - Kastamonu'da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı - Başkentte dolmuş kazası: 16 yaralı - Marmaris’te trafik kazası 6 yaralı – Adıyaman'da Otomobil şarampole yuvarlandı: 3 ölü 3 yaralı -Artvin'de Bayram tatiline giden aile kaza yaptı: 4 yaralı - Ankara’da feci kaza: 9’u ağır 17 yaralı - Ankara-İstanbul otobanında zincirleme kaza: 6 yaralı - Tekirdağ'da Otomobil su kanalına uçtu: 1 ölü, 4 yaralı -Karabük'te Tünelde 3 araç birbirine girdi: 10 yaralı -Konya'da Bayram yolunda kaza: 6 yaralı - Samsun’da 6 araç birbirine girdi: 9 yaralı -Eskişehir'de Halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı - Manisa'da feci kaza: 2 ölü -Uşak’ta trafik kazası; 1 ölü, 3 yaralı - Hisarcık’ta trafik kazası: 3 yaralı ...

Bayramın 1. Günü kaza bilançosu: 10 ölü, 147 yaralı

Malatya'da Karı-kocayı kaza ayırdı - Elazığ'da Otomobil bahçeye uçtu: 3 yaralı -Muğla'da Dağıtım iznine gelen asker kazada öldü - Kozan’da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı - Kütahya'da trafik kazası: 7 yaralı - Zonguldak’ta trafik kazası: 5 yaralı - Nevşehir’de trafik kazası: 7 yaralı – Manisa'da minibüs park halindeki tıra çarptı: 1 ölü, 4 yaralı - Sungurlu'da zincirleme trafik kazası: 2 yaralı - Gümüşhane’de trafik kazası: 6 yaralı - Konya’da refüje çarptıktan sonra takla atan otomobilde bulunan 3 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı -Adana'da trafik kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı – Karaman'da Takla atan otomobildeki üç yaşındaki çocuk öldü, 4 kişi yaralandı - Çanakkale'de trafik kazası: 1 ölü - Şanlıurfa’da trafik kazası: 2 yaralı – Adıyaman'da Bayramlaşma yolunda kaza: 9 yaralı - Düzce D-655 karayolunda trafik kazası: 6 yaralı - Sivas'ta iki ayrı trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı – Kayseri'de 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı – Konya'da Takla atan otomobilde can pazarı:3 yaralı – Konya'da Belediye otobüsünün arkadan çarptığı otomobilde 4 kişi yaralandı - Kulu’da trafik kazası: 4 yaralı – Antalya'da 12 yaşındaki Rus çocuğa yaya geçidinde kamyonet çarptı - Sinop’ta trafik kazası: 3 yaralı - Balıkesir'de otobüs kazası 1 ölü 40 dan fazla yaralı - Niğde'de Terhis olan 2 asker kazada hayatını kaybetti -Bursa'da Yaşlı adam Bayram arifesinde kazada hayatını kaybetti ...

Bayramın 2. Günü kaza bilançosu: 17 ölü, 105 yaralı

- Sivas'ta göreve giden askerler kaza yaptı: 1 şehit, 5 yaralı - Beykoz'da yaşanan trafik kazasında faciadan dönüldü: 5 yaralı - Tokat'ta trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı – Niğde'de Otomobille çarpışan motosikletli hayatını kaybetti – Samsun'da Kamyonet traktöre çarptı: 4 yaralı - Zonguldak'ta trafik kazası: 8 yaralı- Tatvan’da trafik kazası – Bursa'da Genç polis trafik kazasında hayatını kaybetti -Denizli'de Kamyonet yol kenarına devrildi: 3 yaralı - Konya’da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı - Elazığ'da Otomobilin çarptığı çocuk öldü - Kilis’te trafik kazası: 8 yaralı -Adıyaman'da Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı - Besni'de otomobil takla attı: 2 yaralı - Sosyal medyada canlı yayın yaparken kaza geçirdiler - Gaziantep’te feci kaza: 1 ölü -Samsun'da Otomobilin çarptığı elektrikli motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti – Konya'da Otomobil takla attı: Suriye uyruklu 2 kişi öldü - Zonguldak’ta trafik kazası: 4 yaralı - Sivas'ta otomobil su kanalına uçtu: 2 ölü - Kulu’da trafik kazası 3 yaralı - Bitlis'te trafik kazası; 7 yaralı -Kahramanmaraş'ta Hafif ticari araç şarampole uçtu: 2 ölü, 6 yaralı - Hatay'da trafik kazası: 4 ölü, 1 yaralı - Adıyaman’da 2 otomobil çarpıştı 3 yaralı ...

Bayramın 3. Günü kaza bilançosu: 5 ölü, 28 Yaralı

- Bingöl'de trafik kazası:8 yaralı - Avrasya tünel çıkışında feci kaza, 1 ölü - Adana’da trafik kazası: 3 yaralı - Alaplı’da tarım aracı devrildi: 2 yaralı - Kırıkkale’de trafik kazası: 3 ölü, 8 yaralı - Tatil için geldiği Antalya’da kazada hayatını kaybetti - Erzurum’da tır köprüden uçtu: 1 yaralı -Niğde'de Otomobil takla attı: 6 yaralı