Bayramda 6 şehit verdik

TÜRKİYE, art arda gelen şehit haberleri nedeniyle bayram sevinci yaşayamadı. Dün de Şırnak'ın Uludere ilçesinde Milli Jandarma Komando Taburu'na bağlı üs bölgesine yemek götüren askeri araca terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda 3 asker şehit oldu. Bayramda toplam şehit sayımızın 6'ya yükselmesi tüm yurtta olduğu gibi Alanya'da da acı ve öfke yarattı.
'MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞOLSUN'
Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, acı haberin ardından "Şırnak Uludere'de kalleş teröristlerin şehit ettiği Kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağolsun" mesajını paylaştı. Tesellimiz ise, Bingöl'de düzenlenen operasyonda 11 teröristin öldürülmesi ve PKK'nın Akdağ grubunun tamamen imha edilmesi oldu.
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