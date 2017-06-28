Bayram tatilinde kaza bilançosu; 69 ölü, 420 yaralı

RAMAZAN Bayramı'nın 3'üncü gününde akşam saatlerinde meydana gelen kazalarla birlikte ölü sayısı 11'e yükselirken, 41 kişi yaralandı. Böylece bayram tatilinde meydana gelen kazalarda toplam 69 kişi yaşamını yitirirken, 420 kişi yaralandı.
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