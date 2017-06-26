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Bayram tatilinde denizde boğuldu

Sakarya'nın Karasu İlçesi'ne bayram tatiline gelen 34 yaşındaki Hakan Bayar, denizde boğularak yaşamını yitirdi.

Bayram tatilinde denizde boğuldu

Sakarya'nın Karasu İlçesi'ne bayram tatiline gelen 34 yaşındaki Hakan Bayar, denizde boğularak yaşamını yitirdi.

26 Haziran 2017 Pazartesi 23:59
Bayram tatilinde denizde boğuldu
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İSTANBUL'DA yaşayan, ailesiyle birlikte bayram tatili için Karasu'ya gelen Hakan Bayar, İhsaniye Mahallesi mevkiinde serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan Hakan Bayar, gözden kayboldu. Oğlunun kaybolduğunu fark eden Mustafa Bayar, Sahil Güvenlik ekiplerine haber verdi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı cankurtaran ekipleri ve Sahil Güvenlik ekipleri botla denizde arama yaptı. Ekipler, bir süre sonra Hakan Bayar'ın cansız bedenine ulaştı.

Hakan Bayar'ın cesedi Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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