Bayram tatilinde denizde boğuldu

İSTANBUL'DA yaşayan, ailesiyle birlikte bayram tatili için Karasu'ya gelen Hakan Bayar, İhsaniye Mahallesi mevkiinde serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan Hakan Bayar, gözden kayboldu. Oğlunun kaybolduğunu fark eden Mustafa Bayar, Sahil Güvenlik ekiplerine haber verdi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı cankurtaran ekipleri ve Sahil Güvenlik ekipleri botla denizde arama yaptı. Ekipler, bir süre sonra Hakan Bayar'ın cansız bedenine ulaştı.
Hakan Bayar'ın cesedi Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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