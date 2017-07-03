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Bayram tatili için ülkelerine giden Suriyeliler'den 16 bini Türkiye'ye döndü

Ramazan bayramını ülkelerinde geçirmek için Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden 13-23 Haziran tarihleri arasında ülkelerine giden Suriyelilerin dönüşleri sürüyor. Bayram tatili için ülkelerine giden 68 bin 238 Suriyeli'den dün akşam itibariyle 16 bin 432'si Türkiye’ye giriş yaptı

Bayram tatili için ülkelerine giden Suriyeliler'den 16 bini Türkiye'ye döndü

Ramazan bayramını ülkelerinde geçirmek için Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden 13-23 Haziran tarihleri arasında ülkelerine giden Suriyelilerin dönüşleri sürüyor. Bayram tatili için ülkelerine giden 68 bin 238 Suriyeli'den dün akşam itibariyle 16 bin 432'si Türkiye’ye giriş yaptı

03 Temmuz 2017 Pazartesi 11:08
Bayram tatili için ülkelerine giden Suriyeliler'den 16 bini Türkiye'ye döndü
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KİLİS'İN Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden 13-23 Haziran tarihleri arasında ülkelerine giden Suriyelilerin dönüşleri sürüyor. Ramazan Bayramı için ülkelerine giden 68 bin 238 Suriyeliden dün akşam itibariyle 16 bin 432'si Türkiye’ye giriş yaptı.Kilis Valiliği tarafından izin verilen Suriyeliler Halep’in Azez, Çobanbey, El Bab, Cerablus ilçeleri ile Mare, Soran, Aktarin kasabaları ve köylerinde yakınlarını ziyaret ettikten sonra Türkiye'ye dönmeye devam ederken, Suriyelilerin gelişleri 14 Temmuz tarihine kadar sürecek.Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesi Babul Selam Sınır Kapısı’na gelen Suriyeliler, Türkiye’ye gelmek için uzun kuyruklar oluşturuyor. Suriyelilerin Türkiye’ye girişlerinde eşyaları arandıktan sonra, Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından işlemleri yapılıyor. Suriyeliler, otobüslerle Öncüpınar Sınır Kapısı'nın Türkiye tarafına getiriliyor

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Ramazan BayramıTatilSon DakikaSuriyeli
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