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Bayram günü acı haber: 1 şehit

Hakkari'nin Çukurca İlçesi’nde bayram günü PKK’lı teröristlerin açtığı taciz ateşinde 1 asker şehit oldu

Bayram günü acı haber: 1 şehit

Hakkari'nin Çukurca İlçesi’nde bayram günü PKK’lı teröristlerin açtığı taciz ateşinde 1 asker şehit oldu

25 Haziran 2017 Pazar 17:47
Bayram günü acı haber: 1 şehit
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HAKKARİ Valiliği’nden yapılan açıklamada, teröristlerin açtığı ateşle yaralanıp hastaneye kaldırılan askerin doktorların tüm çabasına karşın şehit olduğu belirtildi. Açıklama şöyle:

"25.06.2017 günü İlimiz Çukurca İlçesi Güvendağı bölgesinde bulunan görevlilerimize yönelik bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan taciz ateşi sonucu 1 askeri personel yaralanmış, sevk edildiği Hakkari Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur."

Şehit asker için akşam saatlerinde tören yapılacağı belirtilirken, bölgedeki PKK’lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerin taciz ateşi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan 28 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Mete Yahşi'nin Samsun'daki evinde yas var. Şehit Yahşi'nin İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi'ndeki baba evine acı haber, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Daire Başkanı Gamze Ayrım, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Tekin Balcı ile askeri yetkililer tarafından verildi. 
Haberi bayram ziyaretinde alan alan şehidin babası Orhan, annesi Nazmiye ile kardeşleri, gözyaşlarına boğuldu. Aileyi yakınları ve komşuları teskin etmeye çalıştı. 

Evli ve 3 yaşında bir kız çocuk babası şehidin 3 yıllık uzman çavuş olduğu, Samsun'a son olarak 1 ay önce geldiği, Hakkari Dağ Komando Karakolu'nda keskin nişancı görevinde bulunduğu öğrenildi. 

Yahşi'nin cenazesinin yarın Büyük Cami'de kılınacak cenaze namazından sonra toprağa verilmesi bekleniyor.

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Son Güncelleme: 25.06.2017 17:59
Anahtar Kelimeler:
ÇukurcaPKKRamazanşehitBayram
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