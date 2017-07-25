Batmak üzere olan motor yattaki 113 sığınmacı kurtarıldı

ÖZDEN Çayı mevkisinde bir motor yatın su aldığı ve batmak üzere olduğu ihbarını alan Sahil Güvenlik Fethiye Komutanlığı ekipleri bölgeye hareket etti. Olay yerine ulaşan ekipler, 20 metre uzunluğundaki "Fan-Fin" adlı motor yatta 34'ü çocuk 113 Suriyeli sığınmacı olduğunu belirledi.Aşırı yük nedeniyle su alarak batmak üzere olan motor yattan, sahil güvenlik botuna bindirilen sığınmacılar, Fethiye Sahil Güvenlik Komutanlığına getirildi. Burada meyve suyu ve kek ikram edilen sığınmacılar, sağlık kontrolünden geçirildi. Sığınmacıların işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderileceği öğrenildi.Motor yatın su alması nedeniyle bot ile kaçtığı anlaşılan kaptanın yakalanması için çalışma başlatıldı