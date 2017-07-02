Batı Akdeniz için yüksek sıcaklık uyarısı

METEOROLOJİ 4. Bölge Müdürlüğü Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava sıcaklığının iç kesimlerde 1 ila 2 derece artması bekleniyor.Sıcaklığın Antalya'da 44, Muğla'da 42, Burdur'da 41, Isparta'da 38, Bodrum ve Fethiye'de 43, Marmaris'te ise 40 derece olacağı öngörülüyor. Rüzgarın kuzey ve batı, öğleden sonra güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.Batı Akdeniz'de, yüksek sıcaklık ve düşük nemden dolayı meydana gelebilecek orman yangınları ile olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli davranılması gerekiyor.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.