Bataklığa saplanan traktör 8 saat sonra çıkarıldı

Deniz Taşdemir’in traktörünün battığı bölgeye traktörleriyle gelen köylüler, önce halat yardımıyla traktörü başka traktörle çekmek istedi ama başarılı olamadı. Bunun üzerine köylüler, bataklığa saplanan traktörü 3 traktöre bağlayarak çıkarmaya çalıştı.

KARS 'IN Arpaçay ilçesine bağlı Taşbaşı köyünde, Deniz Taşdemir’e ait traktör Çıldır Gölü kenarında kamış biçerken bataklığa gömüldü. Bir süre kendi imkanlarıyla traktörünü çıkarmak isteyen Taşdemir, başarılı olamayınca köylülerden yardım istedi.

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