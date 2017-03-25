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Başpehlivan Kara, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi

Kırkpınar Başpehlivanı Recep Kara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi

Başpehlivan Kara, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi

Kırkpınar Başpehlivanı Recep Kara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi

25 Mart 2017 Cumartesi 18:43
Başpehlivan Kara, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi
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TÜRKİYE  Güreş Federasyonu ve Kumluca Belediyesi tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen proje kapsamında Kazakistan'daki Hoca Ahmet Yesevi Türbesi'nden getirilen toprak, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin yeni hizmet binasını ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a takdim edildi.Taktimin ardından açıklamalarda bulunan Başpehlivan Recep Kara, "Güreşlerin çıkış noktası olarak kabul ettiğimiz ata yurdumuz Türkistan bölgesinden Türkiye'ye Kırkpınar'a uzanan bu yolu devam ettiriyoruz. Geleneğimizi yaşatıyoruz. Dışişleri Bakanlığı, Güreş Federasyonu ve Antalya Kumluca Belediyesi ortak projemiz; Türkistan bölgesi Hoca Ahmet Yesevi'nin türbesinden alınan toprağı buraya getirdik. Cumhurbaşkanımız'a sundum bu toprağı. Genel sekreterine vasiyet ederek 'Ben ölünce kabrime koyun' diye talimat verdi" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Kırkpınar Başpehlivanı Recep KaraCumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanKumluca Belediyesi
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