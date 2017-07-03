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Başkentte taksici kavgası kanlı bitti

Ankara’da aralarında husumet bulunan taksicilerin arasında çıkan kavgada, taraflardan birinin silahına sarılması sonucu bir kişi hayatını kaybetti

Başkentte taksici kavgası kanlı bitti

Ankara’da aralarında husumet bulunan taksicilerin arasında çıkan kavgada, taraflardan birinin silahına sarılması sonucu bir kişi hayatını kaybetti

03 Temmuz 2017 Pazartesi 09:25
Başkentte taksici kavgası kanlı bitti
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OLAY, sabah saatlerinde Yenimahalle’de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Ankara Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali (AŞTİ) önündeki durakta taksicilik yapan ve aralarında husumet olduğu öğrenilen Abdullah K. ile G.Ş., AŞTİ önünde tartışmaya başladı. Şiddetlenerek kavgaya dönüşen tartışmanın sonunda silahına sarılan G.Ş., Abdullah K.’nın üzerine ateş etti. Kurşunların hedefi olan Abdullah K., kanlar içinde yerde kalırken, G.Ş. de 06 T 5948 plakalı aracına binerek olay yerinden kaçtı.Silah seslerinin duyan vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yerde hareketsiz yatan Abdullah K.’nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yerini şerit çekerek kapatan polis ekipleri, meraklı kalabalığı bölgeden uzak durmaları konusunda uyardı. Olaydan haberdar olarak gelen Abdullah K.’nın yakınları, olay yerinde sinir krizleri geçirdi. Olay yeri inceleme ekipleri, çevredeki delilleri topladı. Polis ekipleri, kaçan şahısın yakalanması için alarma geçti.Olay hakkında soruşturma başlatıldı.

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BaşkentTaksici KavgasıYenimahalle
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