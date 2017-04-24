Başkan ve bakanlarının yeri artık burası olacak

CUMHURBAŞKANLIĞI hükümet sistemine geçilmesiyle birlikte TBMM’nin yapısında da ciddi değişime gidilecek. Meclis, 15 Temmuz’dan beri süren tadilat çalışmasını başkanlık sistemine mekân uyumunu sağlayacak şekilde genişletecek.

TBMM ana binada iktidar ve muhalefet kulislerinde son aşamaya gelen inşaat, Başkanlık Divanı bölümü, eski Başbakanlık makamı ve geçmişte İnsan Hakları Komisyonu olarak kullanılan Tören Salonu üzerindeki alanlarda sürüyor. Tören Salonu’nun hemen üstünde yeniden inşa edilen geniş odaların yeni cumhurbaşkanı makamı olarak düzenlenmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı, Meclis’in açılış töreni veya partisinin grup toplantısı için geldiğinde bu makamı kullanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün 23 Nisan oturumu nedeniyle geldiği TBMM Genel Kurulu’nda, yeni sistemde hükümete ayrılacak olan konumda oturdu. Düzenleme tamamlandığında, Bakanlar Kurulu artık şu anda oturduğu bölümde olmayacak. Artık milletvekillerinin karşılarında hükümet sıraları, dolayısıyla Başbakan ve bakanlar olmayacak. Başkan ve bakanlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ün dün oturduğu locadaki yerlerini alacak. Yeni sistemde bakanlar sadece yemin töreni için Genel Kurul’a girecekler. Bakanlar Meclis çalışmalarını izlemek istediklerinde bürokratlar gibi locaya çıkacaklar.

600 vekile yeni ofisler

Ayrıca milletvekili sayısının 550’den 600’e çıkması nedeniyle yeni büroların yapılması planlanıyor. Son yıllarda kullanılan ancak milletvekillerinin memnun olmadığı yeni Halkla İlişkiler Binası’nda 430 ofis bulunuyor. Ana binadaki 50’ye yakın makam odası ve bakanların ayrı makamları nedeniyle bu bürolar 550 milletvekiline zor yetiyordu. Ana binayı gölgeleyen kat sayısı nedeniyle de tartışma konusu olan yeni Halkla İlişkiler’deki son iki katın tıraşlanması ve yıkılan eski Halkla İlişkiler binalarının yerine ana binanın kotuna uygun alçak mimariyle yeni ofisler ve lokantalar açılması seçenekler arasında.

‘16 Nisan’daki irade çok farklı’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün TBMM’ye gelişinde soruları yanıtlarken şu mesajları verdi: “İnşallah yeni dönem şöyle başarıyla, birlik, beraberlik, dayanışma içinde olur. Ülkemizin, milletimizin geleceğe yönelik dayanışmaya çok çok ihtiyacı var. Milletin iradesine de saygı duyarak geleceği inşa ve ihya etmek en önemli adımımız olacaktır. Özellikle millet 16 Nisan’da iradesini ortaya koymuştur. Bu iradenin dünyada çok örnekleri var ancak 16 Nisan’da bizim milletimizin ortaya koyduğu irade çok çok farklı. Çünkü katılım oranının bu denli yüksek olduğu pek nadirdir. Bu yüksek katılımla iradesini ortaya koyan milletimizin, özellikle bu yaklaşımını hiçe saymak öyle zannediyorum ki hakikaten insaf dışı olur. Ben milletime çok teşekkür ediyorum. Şimdi de milletimin vekilleri önümüzdeki dönemi bu parlamentoda çok daha güçlü kılacaktır.”

Birinci Meclis’te 15 Temmuz mesajı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Meclis’in açılışının 97’nci yıl dönümü dolayısıyla, Ulus’taki Birinci Meclis’te tören düzenlendi. Törene, TBMM Başkanvekili Aydın, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, kuvvet komutanları ve milletvekilleri katıldı.

Tören, Birinci Meclis’te ilk konuşmayı yapan Sinop Mebusu Şerif Bey’in konuşmasının seslendirilmesi, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Birinci Meclis’in açılışında tezahür eden millet iradesinin 15 Temmuz’da da kendini gösterdiğini belirterek, “Milletin iradesini hiçe sayan hain darbe girişimine karşı Meclis üyeleri yek vücut olarak direnmiş ve milletin iradesine sahip çıkmışlardır. Bundan sonra da 15 Temmuz’da yaptığımız gibi siyasi fark gözetmeksizin millet olarak bu iradeye her zaman sahip çıkmalıyız. Demokrasimize kasteden her türlü ihanet girişimini hep birlikte en şedit şekilde bertaraf etmeliyiz” dedi.