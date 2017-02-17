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Başhekim ve eşine evlerinde gözaltı 

Başhekim Yarar ile eşi gözaltına alındı

Başhekim ve eşine evlerinde gözaltı 

Başhekim Yarar ile eşi gözaltına alındı

17 Şubat 2017 Cuma 10:14
Başhekim ve eşine evlerinde gözaltı 
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SİNOP'TA Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada, Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi Ercan Yarar ile eşi gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, Sinop Cumhuriyet Başsavcılığınca, yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi Ercan Yarar ile eşi F.Y. hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Yarar ve eşini evlerinde gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, emniyete götürüldü

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Anahtar Kelimeler:
Sinop Atatürk Devlet HastanesiBaşhekimSinopSağlıkAtatürk
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