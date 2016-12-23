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Başbakanlık Sektörel İzleme Birimi çalışanlarına dava

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'ye mensup oldukları iddiasıyla Başbakanlık Sektörel İzleme ve Değerlendirme Birimi çalışanlarına yönelik yürütülen soruşturma sonucunda 12'si tutuklu 13 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı

Başbakanlık Sektörel İzleme Birimi çalışanlarına dava
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İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) mensup oldukları iddiasıyla Başbakanlık Sektörel İzleme ve Değerlendirme Birimi çalışanlarına yönelik yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, aralarında kapatılan Fatih Üniversitesinin Rektörü Şerif Ali Tekalan'ın oğlunun da bulunduğu 12'si tutuklu 13 şüphelinin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Mehmet Şenay Baygın tarafından FETÖ'ye mensup oldukları iddiasıyla Başbakanlık Sektörel İzleme ve Değerlendirme Birimi çalışanlarına yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.
Soruşturma kapsamında 12'si tutuklu 13 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, FETÖ'ye ilişkin detaylı bilgiler verilirken, 15 Temmuz darbe girişimi anlatıldı.
 ByLock, 1 dolar, Bank Asya
İddianamede, şüphelilerden 4'nün örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu, diğer şüphelilerin de ByLock kullanıcılarıyla yoğun görüşme yaptıkları kaydedildi.
Şüphelilerin örgüt elebaşısı Fetullah Gülen'in talimatı sonrasında Bank Asya'da hesap açtıkları veya var olan hesaplarına yüklü miktarda para yatırdıklarının tespit edildiği vurgulanan iddianamede, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 1 dolar ele geçirildiği aktarıldı. İddianamede, şüphelilerin el koyulan telefonlarında yapılan incelemelerde, örgüte ilişkin paylaşımların ve ifadelerin yer aldığı belirtildi.
İddianamede, soruşturma kapsamında 12 şüphelinin tutuklandığı, kapatılan Fatih Üniversitesinin Rektörü Şerif Ali Tekalan'ın oğlu Burak Tekalan'ın ise bulunamadığı, firari olarak arandığı ve hakkında yakalama kararı çıkarıldığı bildirildi.
Şüphelilerin örgütün 17/25 Aralık teşebbüsünden önce aralarında BDDK, SPK, TİB ve Maliye Bakanlığının da bulunduğu kritik yerlerde çalıştıkları, daha sonra Başbakanlık Sektörel İzleme ve Değerlendirme Biriminde görev yaptıkları, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra da Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edildikleri kaydedildi.
İddianamede, şüphelilerin "silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.
İddianame, İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili İsmail Uçar tarafından onaylanarak İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. Mahkeme heyeti, 15 gün içerisinde iddianamenin kabulü veya reddi yönünde karar verecek. İddianamenin kabul edilmesi halinde şüpheliler ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak
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Etiketler; #Başbakanlık Sektörel İzleme Birimi #İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı #Fetullahçı Terör Örgütü #fetö
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