Başbakanlık Sektörel İzleme Birimi çalışanlarına dava

Güvenlik analisti Metin Gürcan, Fırat Kalkanı operasyonu ve bölgesel gelişmeler ışığında Türkiye'yi nelerin beklediğini değerlendirdi. Gürcan, "ÖSO bir anda sahadan buharlaşıp firar edebiliyor. TSK'nın önünde olması gereken ÖSO kritik bir anda buhar olduğunda, askerlerimizin IŞİD ile kafa kafaya kalma riski var" dedi